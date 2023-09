Schallaburg: Wo Tiere, Figuren und Monster vom Gerüst lachen

Hier eine Giraffe, da ein Maxl mit Bart, dort ein dreibeiniges Monster mit – einem Schnabel? Zugegeben, Kinderzeichnungen lassen manchmal Interpretationsspielraum zu. Und so auch jene, die das Gerüst auf der Schallaburg zieren. Bunt und überdimensional lachen sie von oben herunter. „In Kooperation mit Schulen und Kindergärten ist dieses Projekt entstanden – und auch Kinderzeichnungen von unserem Kurator haben wir verwendet“, erklärt Peter Fritz, Geschäftsführer der Schallaburg, mit einem Schmunzeln.

Die geschmückten Gerüste sind eine der letzten auf der Schallaburg. Bis 2024 – die Schallaburg feiert nächstes Jahr schließlich ihr 50. Ausstellungsjubiläum – wird das Renaissanceschloss um neun Millionen Euro umfassend restauriert. Vieles ist schon geschafft: So wurden etwa die Fenster im Erdgeschoß und im ersten Stock allesamt saniert, bei Bedarf gestrichen und wieder eingesetzt. Auch die Arbeiten am Dach – eine Gesamtfläche von rund 4.500 Quadratmetern – sind fast abgeschlossen. „Der kleine Hof fehlt noch. Deshalb stehen auch noch Gerüste“, erklärt Fritz und fügt hinzu, dass auch noch eine PV-Anlage in Planung ist.

Maxl mit Bart, daneben eine Giraffe. Foto: Schweiger

Dass die Sanierung der Außenfassade abgeschlossen ist, ist nicht zu übersehen, strahlt der Kalkputz schon von Weitem. „Wir haben den Zementputz durch Kalk ersetzt – so wie das in der Renaissance auch üblich war“, betont der Geschäftsführer. Denn bei der Sanierung der Schallaburg legen die Verantwortlichen großen Wert darauf, das über 1.000 Jahre alte Kulturjuwel denkmalgerecht zum Strahlen zu bringen. Das war auch am vergangenen Sonntag, dem „Tag des Denkmals“ das zentrale Thema.

Sanierung mit dem Motto: „Back to the roots“

Die Verantwortlichen luden dabei etwa zu Spezialführungen, bei dem die Besucherinnen und Besucher Denkmalpflege hautnah erleben konnten. „Unsere Events zum 'Tag des Denkmals' waren super besucht“, zieht Fritz zufrieden Bilanz. Neben Einblicken in die Sanierungsarbeiten wurden etwa auch vor Ort Terrakotten gebrannt. Die Figuren aus gebranntem Ton sind charakteristisch für die Schallaburg – sie schmücken den großen Arkadenhof.

„Back to the roots“ hieß es übrigens nicht nur an der Außenfassade, sondern auch bei den Erkern der Schallaburg. „Wir haben im Zuge der Sanierung entdeckt, dass die Eckquaderung ursprünglich grau war“, erzählt der Geschäftsführer. Also sind die Ecksteine, die die Erker einrahmen, nun auch wieder grau.

Noch ist das große Sanierungsprojekt auf der Schallaburg noch nicht abgeschlossen, Fritz ist aber stolz darauf, was bereits alles umgesetzt wurde. Und auch wie: „Baustellen neben dem Ausstellungsbetrieb sind natürlich immer auch eine Herausforderung. Ich danke allen dafür, dass alles so reibungslos und unfallfrei über die Bühne geht: dem Schallaburg-Team, unserer Haustechnik und den Professionisten.“

Die aktuelle Schallaburg-Ausstellung „Kind sein“ ist noch bis Sonntag, 5. November, zu sehen.