Petzenkirchen: „Presshaus“ bleibt offen

Die Schließungen während der pandemiebedingten Lockdowns und die damit einhergehenden Umsatzeinbußen brachten den Traditionsbetrieb „Altes Presshaus“ in finanzielle Schieflage. Zudem wurden, laut Inhaber Herbert Mayrhofer, Coronahilfen der Regierung noch nicht oder stark verspätet ausbezahlt.

Mayrhofer, der den Familienbetrieb seit 2015 in vierter Generation führt, sah sich gezwungen, ein Sanierungsverfahren zu beantragen. Sein Rechtsanwalt Rudolf Nokaj bestätigte dies: „Mein Mandant hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Nun liegt es an den Gläubigern, ob die angebotene Quote von 20 Prozent angenommen wird.“

„Dieser Schritt wurde leider notwendig, obwohl es mir schwergefallen ist“, bekräftigt Mayrhofer. Im Moment hat das „Alte Presshaus“ aber mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Schließungsgerüchte verbreitete sich rasch. Fast täglich hat Mayrhofer mit verunsicherten Kundinnen und Kunden zu tun, die sich erkundigen, ob die gebuchte Reservierung aufrecht sei.

„Der Betrieb läuft ganz normal weiter. Auch Reservierungen für Firmen-, Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern werden nach wie vor angenommen“, ist dem Gastronomen wichtig zu betonen.

Mayrhofer hofft nun, dass ihm seine Gäste die Treue halten und die Entschuldung des Unternehmens gelingt.

