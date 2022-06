Sarling Hochwasserschutz sorgt jetzt für Sicherheit

Lesezeit: 2 Min Otto Krausam

Ernst Simmer, Ulrike Schachner, (beide SPÖ), Stephan Pernkopf (ÖVP), Jenifer Oswald und Günther Sidl (SPÖ) bei der offiziellen Eröffnung des Hochwasserschutzes in Sarling. Foto: Krausam

D as nach dem Jahrhunderthochwasser 2013 in Angriff genommene Projekt wurde nun feierlich in Sarling eröffnet.