Chemieprofessor vs. Mikroplastik: Andreas Fath schwimmt gegen Plastik

Mikroskopisch klein und mit freiem Auge nicht zu erkennen - Mikroplastik. Vier Tonnen davon werden täglich von der Donau ins Schwarze Meer geschwemmt. Der Chemieprofessor schwimmt vom Donauursprung, im deutschen Donaueschingen bis nach Sulina in Rumänien, wo die Donau ins Schwarze Meer mündet.

Am Dienstag machte Andreas Fath und sein Team Station in Marbach. Empfangen wurden sie von Bürgermeister Peter Grafeneder (ÖVP), Helmut Bayerl, Präsident des Wassersportclubs Marbach und Sektionsleiter Alois Colle. Auch viele Marbacher ließen es sich nicht nehmen, den schwimmenden Professor willkommen zu heißen. Bereits im Vorfeld fand in den Räumlichkeiten des Wassersportclubs ein Workshop zu diesem Thema mit den Jugendlichen der MS Persenbeug statt. Mehr dazu in der kommenden NÖN.

