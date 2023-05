„Kind sein“: Kids testen Schallaburg-Schau

Mit den Worten „Jetzt geht's los“ eröffnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die diesjährige Ausstellung „Kind sein“ auf der Schallaburg. Nach der Eröffnung stellte sich die NÖN die Frage, wie die Ausstellung auf die Hauptakteure, nämlich Kinder, wirkt, und testete dies am Wochenende mit einem sechs- sowie neunjährigen Mädchen. Das Fazit vorne weg: Der Wunsch des Kurators und der Schallaburg-Verantwortlichen geht auf: Die Schallaburg präsentiert in diesem Jahr in der Tat eine abwechslungsreiche Ausstellung für die gesamte Familie. Das beginnt schon mit der – grenzgenialen – Idee einer eigenen Zeitkapsel für die Kleinsten. Das weckt nicht nur den Instinkt des Sammelns, sondern auch die Frage nach der Zukunft und der Vergangenheit. Beinahe jeder der 15 Räume bietet dann für die Kids interaktive Möglichkeiten. Egal, ob es das Nachbilden von Kleidungsstücken auf Magnetwänden, das Basteln eines Wunschflugzeuges oder das Ausfüllen von Wünschen oder biografischen Daten ist – die Kids sind gut beschäftigt und es entsteht keine Langeweile. Dazwischen helfen Videos – von Kids für Kids – für die notwendige visuelle Abwechslung und ein paar Tipps, etwa zum richtigen Spickzettel, die auch Erwachsene zum Schmunzeln bringen. Die Ausstellung bringt aber auch andere Blickwinkel. Erkennt der Erwachsene bei einem Seil schlicht ein Seil, ist es für die Sechsjährige eine Schlange.

Die Schallaburg-Ausstellung in diesem Jahr jedoch auf eine „Spiel-Ausstellung“ zu reduzieren, würde deutlich zu kurz greifen. Denn, wo sonst kann man sich nach einer Ausstellung die gesamte Heimfahrt samt anschließendem Mittagessen mit einer Neunjährigen ausgiebigst über die richtige Höhe des Taschengeldes sowie die Wichtigkeit der Kinderrechte unterhalten. Und wenn am Ende der mitgereiste Opa ebenso dank Matador in seinen Kindheitserinnerungen schwelgt, ist das diesjährige Konzept der Generationenausstellung endgültig aufgegangen.

Die Welt wieder mit Kinderaugen sehen

Zeit zum Selbsterkunden bleibt noch genug: Noch bis 5. November wird in zwölf Themenbereichen und 15 Räumen der Frage nach der Bedeutung der Kindheit nachgegangen – neue Blickwinkel inklusive. Gerichtet ist die Ausstellung an Kinder und Erwachsene, die man einladen wolle, „die Welt wieder mit Kinderaugen zu sehen“, wie Kurator Dominik Heher im Rahmen der Eröffnung betont. Heher erzählt aber auch die Schwierigkeit des Themas: „Dinge, die leicht scheinen, sind oftmals die komplexesten. Noch kein Thema war für mich so kompliziert, wie ,Kind sein'.“ Schallaburg-Geschäftsführer Peter Fritz sieht die Schallaburg als Bühne für Dinge, die uns im Alltag betreffen. „Wir wollen Themen berühren und greifbar machen sowie Dinge von der Vergangenheit in die Gegenwart führen“, erzählt Fritz.

Das Team der Schallaburg habe es sich zur Aufgabe gemacht, „mit unserem Tun zum Dialog und zum Austausch anzuregen“, betont Fritz. Damit werde der Austragungsort auch „zur Bühne für Themen, die jeden von uns betreffen“ – dazu zählt naturgemäß die Kindheit. Und woran erinnert sich die Landeshauptfrau beim Gedanken an ihre Kindheit? „Ich habe drei Geschwister, mit denen ich mir ein Zimmer teilte. Es war spannend und wir hielten zusammen, natürlich gab es da auch mal Streit. Kindheit ist für mich aber auch Vierteltelefon, Kaufmannsladen und Matador.“

