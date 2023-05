Die Welt mit Kinderaugen sehen

In etwas mehr als einer Woche ist es soweit: Die Schallaburg öffnet wieder ihre Tore. Dieses Jahr widmet man sich dort dem Thema Kindsein. Kindsein, das bedeutet für Peter Fritz „im Hier und Jetzt zu sein“: „Ohne sich darüber Gedanken zu machen, was morgen ansteht.“ Der Geschäftsführer freut sich auf den Startschuss der Ausstellung am Samstag, 13. Mai. „Grundsätzlich gefällt mir besonders, dass man die Welt mit den Augen von Kindern sieht. Erlebbar durch die Ausstellungsarchitektur laden wir zu diesem spannenden und lehrreichen Perspektivenwechsel!“, gibt er einen ersten Vorgeschmack.

Peter Fritz, Geschäftsführer. Foto: Martina Siebenhandl

Die Schau geht der Frage nach, was es heißen kann, Kind zu sein – damals, heute, morgen, in Österreich und anderswo. Sie umspannt insgesamt 15 Räume, in denen verschiedene Exponate ausgestellt werden, angefangen von einer Kinderzeichnung aus der Römerzeit bis zum Smartphone für Kinder. Zentral sei für Geschäftsführer Fritz das „Gesprächslabor“, wie er ausführt: „Dabei handelt es sich um einen eigenen Bereich, den man für Workshops buchen kann. In Kleingruppen wird dabei erarbeitet, was es für eine gute, generationsübergreifende Kommunikation braucht.“ Auch Kurator Dominik Heher freut sich auf die neue Schau und betont: „‚Kindsein‘ ist keine Ausstellung für Kinder oder für Erwachsene, sondern für alle. Eine Einladung, sich ganz neu auf die großen Themen Kindsein und Kindheit einzulassen.“

Rahmenprogramm und Escape-Room locken

Spannendes wird auch rund um die Ausstellung im Familienprogramm geboten: Eine „Zeitkapsel der Erinnerung“ wird mit Gefühlen und Erwartungen befüllt, in zehn Jahren wird man sie erst öffnen. Im „Erzählsalon“ laden Kulturvermittlerinnen und -vermittler unmittelbare Gäste der Ausstellung zu Gesprächen zu Themen der Kindheit ein. Über die Ausstellungsinhalte gesprochen und diskutiert wird auch bei den Arkadenhof-Gesprächen, drei Termine sind dafür geplant. Der beliebte und bewährte Escape-Room der Schallaburg – „Unter Verdacht! – Die Akte Losenstein“ – steht Besucherinnen und Besuchern diese Saison ebenso wieder offen.

Foto: KBB

