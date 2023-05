Schallaburg: Erst Ausstellungsstart, dann folgt das Familienfest

Dieses Wochenende geht's los: Die diesjährige Schallaburg-Schau „Kind Sein“ lädt ab Samstag, 13. Mai, zu einer Reise durch die Geschichte des Kindseins – von der Antike bis in die Gegenwart. Die Ausstellung umspannt insgesamt 15 Räume, in denen verschiedene Exponate ausgestellt werden, angefangen von einer Kinderzeichnung aus der Römerzeit bis zum Smartphone für Kinder. Eine Woche später, am Sonntag, 21. Mai, findet das NÖ Familienfest auf der Schallaburg statt: Ab 9 Uhr verwandelt sich der Schlossgarten zum Abenteuerspielplatz mit verschiedenen Stationen und Attraktionen.

