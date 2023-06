Das Stück „Mariedl - Selfies mit einer Riesin“ gibt es um 19 Uhr am 10. und 11. Juni im Stift Melk. Karten gibt es unter 02752555230 und per E-mail onlinetickets@stiftmelk.at. Das Theaterstück holt die 1879 geborene Maria Fassnauer in unser Zeitalter. Von einem Schausteller überredet, schickte die arme Bauern-Familie das Tochter Mariedl zwischen 1906 und 1913 als Jahrmarktattraktion durch Österreich, Deutschland und England.