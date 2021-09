„Da kann man nur stolz sein“, schwärmt Andreas Kretzl. Seine beiden 15-jährigen Söhne Simon und Timon wurden vom Österreichischen Schützenbund in den Nationalkader einberufen. Und das gleich in zwei Disziplinen: Die beiden Ybbser sind künftig sowohl in der Kategorie Luftpistole als auch mit der Pistole Teil des „JunioInnen A-Kaders“.

Ausschlaggebend waren die Top-Leistungen, die die Zwillingsbrüder insbesondere in den vergangenen Monaten gezeigt haben. „Aufgrund der zahlreichen nationalen und internationalen Erfolge ist es auch den Trainern nicht verborgen geblieben, dass die beiden zu den Top-Athleten gehören“, betont Vater Andreas Kretzl.

Mit der Einberufung in den Nationalkader können die beiden SG-Zelking-Schützen nun noch professioneller trainieren. Es warten verschiedene Lehrgänge, Trainings, die Einkleidung mit der offiziellen ÖSB-Kleidung und die Teilnahme an nationalen wie internationalen Schießwettbewerben. „Es ist wirklich ganz wichtig und ganz toll, dass sie da nun dabei sind“, freut sich Kretzl.

RWS-Cup: Simon siegt souverän vor Timon

Ein großer Baustein der Nominierung war der österreichweite RWS-Cup. Nach vier Qualifikationsrunden über die vergangenen Monate fuhren Simon und Timon vor gut einer Woche als Führende zum Finale des österreichweiten Wettbewerbs nach Rif (Salzburg). Die insgesamt sechs Schützen in der Klasse Jugend 2 männlich starteten wieder bei null Punkten. Mit einem Gesamtscore von 362 Punkten konnte sich Simon souverän den Sieg vor Timon (357) holen. Der drittplatzierte Oberösterreicher Tristan Steiner folgte mit 341 Punkten. Wie wichtig der Bewerb war, sah man nicht zuletzt bei der Siegerehrung: Die Medaillen bekamen die erfolgreichen Schützen von Olympiateilnehmerin Sylvia Steiner überreicht.

Nun wird – neben der Schule – weiter zweimal pro Woche trainiert. Denn Ende Oktober warten in Innsbruck die Staatsmeisterschaften mit insgesamt über 1.000 Schützen.