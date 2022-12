Neue Poller für Lände in Klein-Pöchlarn und Metzling

Werbung

Aufmerksamen Beobachtern sind die Baustellen entlang des nördlichen Donauufers bereits aufgefallen. Aktuell saniert die ViaDonau die öffentlichen Länden in Klein-Pöchlarn sowie in Metzling. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Sicherheit der Liegestellen für die Schifffahrt zu erhöhen.

Da sie nicht mehr den aktuellen technischen Sicherheitsstandards entsprechen, werden dafür in Klein-Pöchlarn die sieben bestehenden Poller abgetragen. Anstelle dieser werden an der wasserseitigen Böschung neun neue und höhere Poller errichtet. „Damit können sie auch bei höheren Wasserständen oder bei Hochwasser benutzt werden und so ein sicheres Verheften von Schiffen gewährleisten“, erklärt Christoph Caspar von der ViaDonau. Ebenso neu erbaut wird eine Treppe, um den Landgang der Schiffsbesatzung zu erleichtern.

Die Metzlinger Lände gilt als Havarielände, was bedeutet, dass diese durch ihre begünstigte Lage im Hochwasser- oder Havariefall von der Schifffahrt benutzt wird. Um auch hier den Aspekt der Sicherheit zu garantieren, werden ebenfalls neun neue Poller hergestellt. Die derzeit vorhandenen zwölf Poller werden im Zuge der Bauarbeiten abgetragen. Die neuen Poller werden, wie auch in Klein-Pöchlarn, mittels Bohrpfahlverfahren fundiert.

