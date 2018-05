Ein Sommer in Melk ohne Schiffstouristen ist gar nicht mehr vorstellbar, in Ybbs ankern heuer erstmals zehn Kabinenschiffe. Jetzt springt auch Pöchlarn auf den Schiffstourismus-Trend auf: Jeden Freitag im Juli und August legt um 14.50 Uhr die MS Kaiserin Elisabeth auf ihrem Weg von Linz nach Wien in der Nibelungenstadt an.

Dass die Stadt zur Schiffshaltestelle wird, sorgt naturgemäß für strahlende Gesichter bei den Tourismus- und Kultur-Stadträten (VP). „Das hat einen extrem hohen Stellenwert für Pöchlarn“, freut sich Tourismus-Stadtrat Martin Schwameis.

Kultur-Programm speziell für Touristen

Kultur-Stadträtin Barbara Kainz feilt indes an einem Programm für die Schiffstouristen. Sie arbeitet an drei Paketen, eines davon soll eine Stadtführung mit einem Zugticket retour nach Linz kombinieren. Als besonderes Highlight für Kinder wird auch „Doni“ Familien durch Pöchlarn führen: Gemeinsam mit dem grünen Drachen gehen Touristen auf die Suche nach dem Schatz der Nibelungen.

Auch das Stadtmuseum mit Fokus auf die römischen Spuren Pöchlarns sowie eine Theaterstadtführung, die mit einem Besuch des Oskar Kokoschka-Museums gekoppelt ist, sollen Touristen in die Stadt bringen.

„Es freut uns sehr, dass wir durch dieses großartige Angebot der Donautouristik die Möglichkeit haben, unsere Stadt und ihre Kulturschätze einem neuen Publikum präsentieren zu können“, meint Kainz. Wer in Pöchlarn einsteigt, kann in Dürnstein, Krems, Tulln oder Wien aussteigen. Die Rückfahrt muss dabei allerdings selbst oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisiert werden.