Kreuzfahrtgäste in Ybbs „suchen und finden nichts“

Der Anker des Kreuzfahrtschiffes von Nicko Cruises rattert in den Schlammboden der Donau, die Gangway ist vorbereitet. Bis zu 200 Passagiere strömen an jenem Dienstagmorgen um Punkt 9 Uhr von der Anlegestation Nummer 4 aufs Ybbser Festland. Mit Karten und Kameras ziehen sie in Richtung Altstadt. Auf dem Weg dorthin lässt so mancher ein zufriedenes „Schön ruhig hier!“ los. Dass sich diese Aussage als Maxime für den gesamten Aufenthalt entwickeln wird, ist spätestens am Hauptplatz klar.

Der Redaktion wurde berichtet, dass im Zuge der Stopps in Ybbs viele Touristinnen und Touristen „ratlos herumschlendern“, etliche Geschäfte und Lokale hätten während der Anlegezeit geschlossen. Und das war auch beim NÖN-Lokalaugenschein der Fall.

Die Touristinnen und Touristen – größtenteils aus Deutschland und der Schweiz – streifen durch die Gassen, folgen den Hinweisschildern und lesen die Erklärtafeln.

Trafik als Hotspot für die Touristenschar

Im Normalfall ist bei einer Aufenthaltsdauer von drei bis sieben Stunden auch ein Besuch der Basilika Maria Taferl oder des Wasserkraftwerks Ybbs-Persenbeug vorgesehen. An jenem Tag hätten sich zu wenige angemeldet, erklärt eine deutsche Touristin. Und so suchen sie weiter, nach Cafés, Shops, Supermärkten und Restaurants, finden aber vielerorts geschlossene Türen.

Als Hotspot am Hauptplatz entwickelt sich an jenem Dienstag schließlich die Trafik von Josef Stadler. Das sei auch jede Woche so, erzählt er. „Wir spüren, dass bei uns mehr los ist, wenn die Schiffe anlegen: Die Touristinnen und Touristen kommen dann zu uns, wo sollen sie auch sonst hingehen?“, sagt er. „Sie suchen halt und finden nichts. Wir haben in der Innenstadt nicht mal mehr eine Bäckerei. Das ist schade“, meint der Trafikant.

Ybbs kämpft wie so viele Gemeinden mit Leerständen. Eines der prominentesten leeren Objekte ist das „Sidamo“ am Hauptplatz. Beim NÖN-Lokalaugenschein machte sich die gähnende Leere in der Stadt jedenfalls bemerkbar. Foto: Schinagl

Dabei würde den Gästen die Stadt Ybbs – abseits des Leerstandes und der geschlossenen Türen – an sich gut gefallen, wie eine Touristin aus Bulgarien schildert: „Es ist eigentlich sehr schön hier“. Ähnliches berichtet auch Amelie Heilmann, Sprecherin von Nicko Cruises. Die Passagiere der Reederei, die dienstags und sonntags in Ybbs anlegt, seien zufrieden: „Die von uns angebotenen Ausflüge in Ybbs stoßen auf großes Interesse und Zustimmung bei unseren Gästen. Die Aufenthaltsdauer wird in der Regel als angemessen für den Ort bezeichnet.“

Für eine abschließende Bilanz der Saison 2023 sei es noch zu früh, heißt es aus dem Ybbser Rathaus. Generell lasse sich aber sagen, dass die touristischen Angebote in der Stadt – SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner verweist auf das Fahrradmuseum, die Zeitreise oder die Flaniermeile Donaulände – „sehr gut angenommen werden, was sich in einer steigenden Tendenz in Sachen Besuchszahlen niederschlägt“. Feedback werde regelmäßig in Form von Stichproben erhoben.

Wir werden das Angebot an Open-Air-Events an der Donaulände ausbauen. Irene Kerschbaumer, ÖVP-Tourismusstadträtin

Als attraktive Angebote für die Touristinnen und Touristen werden seitens der Stadtgemeinde etwa die große Schautafel direkt an der Anlegestation, der Zeitreise-Startpunkt sowie vorab gebuchte Exkursionen oder Konzerte für die Schiffstouristinnen und Touristen in der Stadthalle aufgezählt. Zum Zeitpunkt des NÖN-Lokalaugenscheins am Dienstagvormittag sei „dafür allerdings wenig Gelegenheit“: „Nach unserer Wahrnehmung ergibt sich zu anderen Tageszeiten durchaus ein differenzierteres Bild.“

Zudem sollen die Informationen auf dem Altstadtplan bei der nächsten Auflage optimiert werden, etwa mit Hinweisen auf die nächsten Nahversorger außerhalb der Altstadt und Gehzeit-Koordinaten zu einer besseren Planbarkeit. „Gleichzeitig werden wir für die kommende Saison in den Sommermonaten als Ergänzung zu den Schifffahrtskonzerten in der Stadthalle das Open-Air-Veranstaltungsangebot an der Donaulände ausbauen. Mit diesen und weiteren Maßnahmen im Rahmen der laufenden Aktivitäten in der Altstadt sind wir überzeugt, gemeinsam mit allen Stakeholdern Aufenthalte für Schiffstouristinnen und Touristen in Ybbs weiter attraktivieren zu können“, sagt ÖVP-Tourismusstadträtin Irene Kerschbaumer.

Gastro macht mit den Passagieren „ka G'schäft“

Der Leerstand in Ybbs ist naturgemäß auch kein Aushängeschild für die City – Stichwort „Sidamo“ am Hauptplatz. Mit der Belebung der Altstadt kämpfen viele Gemeinden, nicht nur Ybbs. Vielerorts ist man dabei von den einzelnen Vermietern abhängig. Die Gastronomen der Stadt haben es indes selbst in der Hand, ob sie ihre Öffnungszeiten an die Stopps der Schiffe anpassen. Allerdings mache das wirtschaftlich wenig bis gar keinen Sinn.

Laut Karin Gruber-Rosenberger, Chefin der Donau Lodge und WKNÖ-Obfrau für Hotellerie seien die Schiffstouristinnen und Touristen nicht auf der Suche nach Verpflegung auf dem Festland. „Sie gehen, wenn überhaupt, gastronomisch bestens versorgt von Bord. Der Auftrag für die Unterhaltung dieser Menschen geht in diesem Fall nicht an die Gastronomie, sondern an den Tourismus“, sagt sie. Dieser Aussage pflichtet Gastro-Kollegin Hannah Neunteufel bei. Ihr Restaurant „Der gute Fang“ und die „Fischbar“ liegen direkt an der Anlegestelle, doch „a G'schäft“ mache sie aufgrund der All-inclusive-Angebote auf den Schiffen nicht. Im Café Macabu und im Gasthof Mang würde man ebenso von den Passagieren wenig spüren, obwohl man sich über die Belebung der Stadt freue.