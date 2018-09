Die Nibelungenstadt setzte diesen Sommer auf Schiffstourismus: Im Juli und August legte die MS Kaiserin Elisabeth an. Angeboten wurden verschiedene Fahrten. Rund 150 Personen nutzten die Möglichkeit, in Pöchlarn an Bord zu gehen. Die letzten Termine im August mussten allerdings abgesagt werden – das Schiff war kaputt, somit fielen die Fahrten ins Wasser.

Trotzdem zieht VP-Tourismusstadtrat Martin Schwameis eine gute Bilanz. Wenn er auch der Meinung ist, dass das Angebot noch weiter ausgebaut werden muss: „Jene Fahrten, bei denen sich die Besucher die Rückfahrt selbst organisieren mussten, wurden eher spärlich besucht. Ein Punkt, den wir bei der nächsten Saison berücksichtigen.“ Und die wird es bestimmt geben. „Ich glaube, im Schiffstourismus steckt viel Potenzial für Pöchlarn. Wichtig ist aber, dass wir unser Ziel, einen sanften Tourismus anzubieten, verfolgen. Wir wollen nicht Tausende von Leuten durch Pöchlarn karren“, betont Schwameis im NÖN-Gespräch.

Auch die Opposition sieht in der Schiffstouristik Chancen für die Stadt. Allerdings ortet SP-Stadtrat Johann Gruber akutes Verbesserungspotenzial bei der Anlegestelle Pöchlarns. Einerseits liegt sie laut ihm zu weit entfernt von der Innenstadt, andererseits mangelt es an Liebe zum Detail bei der Gestaltung. „Meist sind Schiffstouristen ältere Menschen. Wenn es zu Verspätungen kommt, müssen sie in der prallen Hitze warten – ohne Schirme, ohne Sitzplätze. Einladend ist das nicht“, findet Gruber.

Die Vorverlegung der Anlegestelle ist in Pöchlarn kein neues Thema. Unter Altbürgermeister Alfred Bergner scheiterte das Projekt vor Jahren an den Kosten. Dass sie nun doch nach vor gerückt wird, möchte Schwameis nicht ausschließen: „Es gibt Gespräche, aber die stecken noch in den Kinderschuhen.“ Was der Tourismusstadtrat aber schon jetzt verraten kann: Ab nächster Saison soll es besetzte Infostellen geben.