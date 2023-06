Ybbser Stadtchefin Schachner kämpft um ihre Post

Die Donaustadt Ybbs gilt offiziell als größte Stadt im Bezirk. Mit Ende des Jahres könnte die Stadt jetzt ihre Postfiliale verlieren. Wie die NÖN erfuhr, wurde die Postfiliale Ybbs Mitte Mai bei der Regulierungsbehörde aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation zur Überprüfung eingereicht. Diese Prüfung läuft bis Mitte August. Erst dann will die Post über weitere Schritte sprechen, der Antrag über die geplante Schließung wird aber in einer NÖN-Anfrage bestätigt. Post-Pressesprecher Michael Homola verweist auf die gesetzliche Grundlage, wonach eine Postfiliale nur dann geschlossen werden darf, wenn diese mindestens über zwei Jahre rote Zahlen aufweist und auch einen negativen Ausblick hat. „Beides ist bei der Postfiliale in Ybbs der Fall“, betont Homola. Treffen beide Kriterien zu, darf laut Postmarktgesetz bei der Regulierungsbehörde die Schließung beantragt werden. Gemeinsam mit Ybbs sollen laut NÖN-Informationen bis Jahresende österreichweit 15 Filialen geschlossen werden.

Kommt es zur Schließung, gibt es im gesamten Bezirk nur mehr eine Postfiliale, diese befindet sich in der Bezirkshauptstadt Melk. Daneben gibt es allerdings 27 Postpartner in den 40 Gemeinden.

Konfrontiert mit der Schließung reagiert die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner verärgert: „Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich bin entsetzt, wenn wir als größte Stadt im Bezirk keine Post mehr haben.“ Kein Verständnis äußert Schachner auch über Aussagen der Post über rote Zahlen. „Unsere Postfiliale wurde seit Jahren kaputtgespart, obwohl sich das Gebäude im Eigentum der Post befindet. Es gibt nur einen Mitarbeiter und wir verfügen nicht einmal über einen Paketautomaten“, will Schachner so schnell nicht aufgeben.

Diesem Vorwurf entgegnet die Post allerdings, dass die Filiale aufgrund ihrer räumlichen Struktur gar keinen Platz für einen Paketautomaten habe, zudem würde ein weiterer Mitarbeiter aufgrund steigender Personalkosten das Defizit nur erhöhen.

Ganz ohne Post sollen die Ybbser künftig aber nicht auskommen. Laut Post werden bereits Gespräche mit möglichen Postpartnern geführt, um einen „möglichst nahtlosen Übergang“ zu gewährleisten. Scheitert die Suche nach einem Postpartner, ist die nächstgelegene Post-Geschäftsstelle in Wieselburg. „Davon gehen wir aber überhaupt nicht aus“, sagt Homola.

Indes will sich Schachner aber noch nicht geschlagen geben und weiter um die Post-Filiale kämpfen. „Ich erhoffe mir Rückenwind für den Erhalt der Post. Diese Schließung ist absolut nicht hinnehmbar und von langer Hand geplant,“ betont Schachner.

Sollte die Schließung dennoch erfolgen, fordert die Stadtchefin zumindest eine 24-Stunden-Paketservicestation. Bei der Suche nach einem ädaquaten Postpartner will man sich dann ebenso beteiligen, allerdings betont Schachner: „Das ist für uns die wirklich minimale Notlösung.“