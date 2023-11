Wohnungen in der Melker Postbreite übergeben

Der erste Teil ist geschafft. In der Postbreite wurden die neuen Hausbewohner der WAV-Reihenhäuser zur offiziellen Schlüsselübergabe eingeladen. Acht der zwölf Wohnungen, welche eine Wohnfläche von 113 Quadratmeter vorweisen, wurden bereits vergeben. Die Reihenhäuser wurden in Holriegelbauweise errichtet und werden durch Bionahwärme geheizt. Zusätzlich sorgt die Wohnraumbelüftung für ein angenehmes Raumklima und spart Energiekosten. Im nächsten Schritt werden in der Postbreite noch 76 Wohneinheiten gebaut. Zwölf dieser Wohneinheiten sollen als „junges Wohnen“ angeboten werden.

„Melk steht für Zuzug. Dementsprechend sorgen wir mit den Wohnbauträgern, wie der WAV, dafür, dass wir einen Mix an Wohnraum anbieten können. Es freut mich besonders, dass wir in der den neuen Reihenhäusern nicht nur neue Melkerinnen und Melker begrüßen dürfen, sondern auch Ur-Melker ihren neuen Lebensmittelpunkt in unserer schönen Stadt gefunden haben und zurück in die Heimat ziehen“, sagt Bürgermeister Patrick Strobl. Näher Infos zu den Reihenhäusern erhalten Sie unter https://www.wav-wohnen.at/