Aus für Nahversorger in Bischofstetten: Wer übernimmt den Adeg-Markt?

Er habe die Reißleine gezogen. „Die Preisentwicklungen, vor allem beim Strom, haben uns in diese Lage geführt. Es war leider nicht mehr schaffbar“, sagt Candas Atan. Fast sieben Jahre lang führte er den Adeg-Markt in Bischofstetten, nun ist Schluss: Mit Ende September hat Atan den Nahversorger geschlossen. „Schweren Herzens“ entschied er sich dafür, betont er. „Wir hatten eine schöne Zeit. Aber es ging nicht mehr“.

„Wir wünschen der Familie Atan nur das Beste“, sagt ÖVP-Bürgermeisterin Gerlinde Muhr und bedankt sich für das Engagement. Nun verfolgt sie ein klares Ziel: so schnell wie möglich einen neuen Kaufmann oder eine Kauffrau finden. „Wir setzen alle Hebel in Bewegung!“, verweist die Ortschefin darauf, dass man in Verbindung mit Rewe sei. „Der Markt im Dorfzentrum war gut frequentiert. Ich hoffe, wir finden bald jemanden“, lädt sie Interessierte ein, sich beim Bischofstettner Gemeindeamt zu melden.

Für Personen, denen es nicht möglich ist, außerhalb der Gemeinde Bischofstetten einzukaufen, hat man übrigens einstweilen einen Lieferdienst auf die Beine gestellt. „Danke an Daniel Marosi-Tiefenbacher: Der Bischofstettner betreibt den Adeg-Markt in Karlstetten und bietet diesen Service an“, erläutert Muhr. Bestellscheine gibt's am Bischofstettner Gemeindeamt, der Mindestbestellwert beträgt 30 Euro, Zahlung ist per Zahlschein oder Überweisung möglich. Mehr Infos gibt's auf der Homepage.

Das Nahversorger-Aus hat auch Auswirkungen auf die Postgeschäfte der Bischofstettnerinnen und Bischofstettner: Briefe, Pakete und Rücksendungen müssen derzeit in Kilb aufgegeben werden. Eine gute Nachricht: Der Bankomat ist weiterhin in Betrieb.