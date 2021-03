Mitte August des vergangenen Jahres gab die Bierbrauerei Stiegl die Schließung des Loosdorfer Zentrallagers mit Ende September bekannt. Nach einem knappen Jahr Leerstand, darf sich die Marktgemeinde Loosdorf über einen Nachfolger am ehemaligen Stiegl-Areal freuen.

Das 1989 gegründete Familienunternehmen Schmidt Light Metal Group, mit Hauptsitz in Portugal, erwarb das Areal der Firma Stiegl und wird bereits ab Juli mit der Produktion am neuen, zusätzlichen Standort beginnen. Die Unternehmensgruppe fertigt hochwertige Präzisionskomponenten aus Aluminium Druckguss für die europäische Automobilindustrie. In Loosdorf wird künftig die Zerspanung und Montage von einbaufertigen Komponenten erfolgen.

Auf NÖN-Anfrage bestätigt Loosdorfs SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku die neue Firmen-Ansiedlung: „Es freut mich ganz besonders, dass wir in relativ kurzer Zeit für das Stiegl Areal eine Nachnutzung gefunden haben. Für unsere Gemeinde und die Region werden Arbeitsplätze geschaffen – gerade in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit! Wir heißen die Firma Schmidt herzlich willkommen und stehen ihnen als Partner jederzeit zur Seite.“

Da die Produktion bereits in wenigen Monaten anlaufen wird, sucht das Unternehmen bereits jetzt Mitarbeiter für den neuen Standort. Darunter Zerspanungstechniker mit Erfahrung in der Automobilbranche.

Mehr Details lest ihr in der nächsten Melker NÖN und im E-Paper.