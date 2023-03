Raxendorf investiert in die Zukunft

Mit Hochdruck wird derzeit in einigen Gemeindeteilen an der Errichtung von Glasfaserausbauten gearbeitet. So können Kunden in Teilen der Orte Raxendorf, Afterbach und Lehsdorf bereits darauf zugreifen. Ebenso wurde Braunegg verkabelt.

ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger erklärt: „Wir nützen überall dort die Gunst der Stunde, wo EVN und A1 Grabarbeiten durchführen. Hier werden gleich die Glasfaserleitungen und Stromkabel mitverlegt.“ Bereits in den Jahren davor, ab 2018, begann dieser Ausbau in Raxendorf, wo einige Objekte (die Schule, einige Firmen und die Gemeinde) den schnellen Internetanschluss nützen konnten. „Wir unternehmen alles, um für die Zukunft gewappnet zu sein“, stellt der Bürgermeister klar.

Die nächsten Ausbaustufen folgen nunmehr in Zeining und Braunegg sowie teilweise im östlichen Bereich der Sportplatzsiedlung. Der Rest soll, wenn alles klappt, in den Jahren 2025/2026 zukunftsfit sein. Stolz ist das Gemeindeoberhaupt darauf, ,,dass wir eine hohe Prozentzahl an Interessenten haben, die eine Absichtserklärung unterzeichnet haben“.

Ähnlich verhält es sich beim 5G-Netz. Auch hier wurde bereits früh begonnen. Kürzlich hat der Mobilfunkanbieter Magenta vier Sendemasten aufgestellt, nach der Inbetriebnahme sind dann 90 Prozent des Gemeindegebiets mit der 5G-Technologie versorgt.

