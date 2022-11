Ybbser im Zug nach Venedig überfallen

Es sollte eine unvergessliche Reise mit Freunden in die italienische Lagunenstadt Venedig werden, die ein Ybbser Pärchen Anfang November mit den Nachtzug von Amstetten nach Venedig unternahm.

Unvergesslich blieb die Reise für den 76-jährigen Ybbser auf jeden Fall − allerdings im negativen Sinn. Bereits in Amstetten sorgten Jugendliche für Aufruhr im Zugabteil − diese wurden danach bereits in Linz des Zuges verwiesen. Nach der Aufregung sollte es für den Ybbser aber noch dicker kommen: Während er im versperrten Schlafabteil schlief, stiegen bislang unbekannte Täter in sein Abteil ein und stahlen aus seinem Rucksack seine Geldbörse mit 800 Euro Bargeld. „Wir haben in einem versperrten Zweierabteil geschlafen, mein Rucksack stand am Boden beim Fenster und wurde durch zwei Koffer verdeckt. In der Früh habe ich dann entdeckt, dass meine Geldbörse fehlt“, ärgert sich der Pensionist, der für die Zugkarte pro Person 200 Euro bezahlt hatte.

Täter flüchteten zwischen Tarvis und Udine

Danach merkte er allerdings, dass er nicht das einzige Opfer der Täter war. Immer mehr Personen bemerkten, dass sie nächtens des Geldes erleichtert wurden − eine Familie gar um mehrere tausend Euro. Der Ybbser fand seine Geldbörse später im Mistkübel der Toilettenanlage des Zuges − allerdings ohne ihren Inhalt. Gegenüber der NÖN glaubt er, dass die Täter zwischen Tarvis und Udine zugeschlagen haben. „Da stoppte der Zug plötzlich auf offener Strecke und einige Personen haben den Zug auf der falschen Seite verlassen“, erinnert sich der Geschädigte.

Besonders schockierend ist für den 76-Jährigen aber, dass die Taten kein Einzelfall waren. Im Gespräch mit den Zugbegleitern wurde ihm mitgeteilt, dass derartige Vorfälle in den vergangenen Wochen immer häufiger vorgekommen sind. „Die ÖBB muss sich hier dringend etwas einfallen lassen. Normal gehören in diesem Bereich Überwachungskameras installiert. Immerhin haben die Täter unser Abteil von außen aufgesperrt“, ist der Mann, der in Venedig Anzeige erstattete, geschockt.

Bei den ÖBB bestätigt man den Vorfall und bedauert ihn zugleich. Dennoch möchte man festhalten, dass kein grundsätzliches Sicherheitsproblem in den Zügen bestehe. „Die Anzahl der Straftaten gegen Reisende ist im Verhältnis zu unseren 323 Millionen Fahrgästen verschwindend gering“, betont ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Daneben funktioniere auch die Zusammenarbeit mit der Firma Nerest, die im Auftrag der ÖBB für die Sicherheit in den Nightjets zuständig ist, sehr gut. Zusätzlich ist aufgrund der Migrationsbewegung jeder Nightjet auf dem Weg in den Süden mit einer Bereitschaftseinheit besetzt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.