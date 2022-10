Anton Draxler: Abschied eines Visionärs

Am Nationalfeiertag schloss Anton Draxler für immer seine Augen. Der Altbürgermeister Schönbühel-Aggsbachs verstarb im 77. Lebensjahr – und hinterlässt eine große Lücke.

„Es ist ein schwerer Verlust. Er war ein Visionär unserer Gemeinde, ein sehr wertvoller Mensch ist von uns gegangen“, sagt Erich Ringseis, der 2004 Draxler ins Bürgermeisteramt folgte. 25 Jahre lang war Anton Draxler Bürgermeister in Schönbühel-Aggsbach, zuvor fast zehn Jahre Gemeinderat. Der Ehrenbürger und Träger des goldenen Verdienstzeichens des Landes sowie des Bundesehrenzeichens der Republik Österreich war an unzähligen Projekten für die Region beteiligt, zuletzt verfolgte er die Idee einer Seilbahn bzw. Hängebrücke zwischen Aggsbach-Dorf und Aggsbach-Markt. Das Begräbnis findet diesen Samstag, 5. November, um 11 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Langegg statt.

