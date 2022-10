Domingo Gonzalez-Martin: Der Wirt, der zum Helden wurde

Domingo Gonzalez-Martin, der Besitzer des Restaurants „Domingo“ in Aggsbach-Dorf, konnte einfach nicht einschlafen. Er setzte sich also vor den Fernseher – dass er in dieser schicksalshaften Nacht aufgrund seiner Schlaflosigkeit noch zum Helden werden würde, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht erahnen. Gegen vier Uhr früh gab der Fernseher plötzlich den Geist auf. Gonzalez-Martin stand auf, um die Sicherung zu kontrollieren. Und da kam ihm schon eine Rauchwolke entgegen.

Er weckte seine Frau und drang selbst zum Brandherd vor. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es ihm nicht möglich, die Telefone im Gastzimmer zu benützen. Die Feuerwehr anzurufen war also keine Option: Seine Gattin eilte zu den Nachbarn, welche die Einsatzkräfte alarmierten. Der Wirt griff einstweilen selbst zur Wasserleitung und konnte das Feuer löschen, noch bevor die Feuerwehr anrückte. Er zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu, die im Spital behandelt werden musste.

„Bin so froh, dass niemand verletzt wurde“

Der Rauch drang bis in den obersten Stock vor, wo sich die vier Fremdenzimmer befinden, die glücklicherweise zum Zeitpunkt des Brandes nicht bezogen waren. Die Feuerwehr entfernte den Rauch aus dem Gebäude. Das Feuer – vermutlich ein Kabelbrand – richtete großen Schaden im Gasthaus an. Die hölzerne Einrichtung und die Decke des Gastzimmers und vieler anderer Räume müssen vollends erneuert werden. Zurzeit sind alle mit der Reinigung beschäftigt, danach wird alles für eine Wiedereröffnung vorbereitet, die in „frühestens zwei Monaten“ stattfinden werde. „Ich bin so froh, dass niemand verletzt wurde, es ist aber eine sehr schwierige Zeit für uns. Das Gasthaus werden wir schnellstmöglich wieder eröffnen,“ sagt Gonzalez-Martin.

