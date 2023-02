Ein Ball, der spaltet: Opernball-Gast und Demonstrant im Gespräch

Nach zwei Jahren Pause fand am Donnerstag wieder der Opernball in Wien statt und lockte damit Prominenz, Politik und alles, was Rang und Namen hat, in die Wiener Staatsoper. Wie es zur Tradition gehört, lud Richard Lugner nicht nur eine prominente Dame in seine Loge − es wurde auch dieses Jahr wieder vor der Oper demonstriert.

Einer dieser rund 600 Demonstranten heißt Alois Reisenbichler. Er stammt aus Golling an der Erlauf und lebt seit rund 30 Jahren in Wien. „Der Opernball zeigt wieder einmal die riesige Kluft zwischen Arm und Reich in diesem Land“, sagt er. Sowohl ungleiche Verteilung des Vermögens in Österreich als auch gesellschaftliche Probleme, die er damit verbindet, sind für Reisenbichler Themen, für die es sich für ihn zu Demonstrieren lohnt. „Wenn man die Probleme weiterdenkt, haben wir nicht nur eine enorme Verteilungsungerechtigkeit, sondern auch ein Klimaproblem“, sagt er. „Die ärmsten Länder haben die geringsten Emissionen, zahlen aber oft am meisten drauf“, erklärt Reisenbichler.

Kein Protest gegen das ‚Reichsein‘.“ ALOIS REISENBICHLER Demonstrant am Opernball

Seiner persönlichen Meinung nach, könne man die Schere zwischen der ärmeren und der reichen Bevölkerung durch Vorgehen wie Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer teilweise enger machen. „Es soll kein Protest gegen das ‚Reichsein‘ sein, sondern mehr ein Aufzeigen von Problemen, die uns alle etwas angehen“, sagt er. „Der Opernball verherrlicht ein Ideal, dass ‚Reiche’ etwas ‚Besseres‘ sind“, ergänzt Reisenbichler. Besonders der Opernball sei exklusiv wohlhabenden Menschen vorbehalten, das zeigt auch eine Statistik der Arbeiterkammer von 2022. Laut dieser müssen durchschnittliche Arbeiterinnen und Arbeiter rund 244 Tage arbeiten, um sich einen Platz in der teuersten Loge zu sichern.

Für Model Kerstin Lechner eine Chance für Wirtschaft

Model und Besucherin des diesjährigen Opernballs, Kerstin Lechner aus Schönbühel-Aggsbach, sieht den Opernball nicht nur als „Aushängeschild für Reichtum“, sondern auch als Chance, Arbeitsplätze zu schaffen und damit die Wirtschaft in Gang zu bringen. Laut Lechner waren am Opernball rund 2.000 Personen angestellt. „Ich mag das Wort ‚reich‘ nicht besonders. Wie definiert man das?“, merkt sie an. Sich ein Ticket leisten zu wollen oder eine Loge zu buchen, machen preislich erhebliche Unterschiede. „Wenn man den Ball besuchen möchte, bezahlt man 350 Euro für ein einfaches Ticket. Ich glaube, von den Eintritten werden pro Karte 35 Euro an gute Zwecke gespendet“, sagt sie. Persönlich achtete sie bei der Wahl des Outfits darauf, ein Kleid eines österreichischen Designers zu tragen und Modeschmuck statt Diamanten.

