Rund hundert Häuser waren 2013 in Schönbühel-Aggsbach vom letzten großen Hochwasser betroffen, jeder vierte Haushalt in der Gemeinde. Die Fluten hinterließen Schäden im Ausmaß von acht Millionen Euro.

Das soll sich so nicht wiederholen. Diese Woche beginnen nach über vier Jahren Planung die Arbeiten an einem der größten Hochwasserschutzprojekte Niederösterreichs.

Der über drei Kilometer lange Schutz für die Orte Schönbühel, Aggsbach-Dorf und Aggstein kostet 44,8 Millionen Euro. VP-Bürgermeister Erich Ringseis sprach beim offiziellen Spatenstich vergangenen Donnerstag von einem „Jahrtausendprojekt“ für seine Gemeinde. Gebaut wird zunächst in Schönbühel und Aggsbach, in Aggstein sollen die Arbeiten nächstes Frühjahr starten.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) lobte Ringseis beim Spatenstich als „Vorzeige-Bürgermeister“: „Genau so geht man so ein komplexes Projekt an. Lieber Erich, das ist dein Lebenswerk.“ Der Ortschef betonte aber auch, dass sich beim Hochwasserschutz stets alle Parteien einig gewesen seien.

Insgesamt werden 15.000 Kubikmeter Beton und 2.500 Tonnen Stahl verbaut. Begonnen wird mit den Arbeiten in Schönbühel flussabwärts, in Aggsbach-Dorf ist der erste Schritt der Bau einer neuen Brücke über den Aggsbach. Einsatzfähig soll der Schutz Anfang 2020 sein, sämtliche Arbeiten werden dann bis Sommer 2020 abgeschlossen.