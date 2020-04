Es ist in doppelter Hinsicht alles anders für das Model Kerstin Lechner aus Schönbühel-Aggsbach. Eigentlich ist sie ein Jetset-Leben zwischen Los Angeles, Linz und dem Bezirk Melk gewöhnt. Doch seit Corona bleibt sie in ihren Vier-Wänden in Oberösterreich. Aber nicht nur weil, sie ihre Mitmenschen schützen will, sondern weil sie sich auf die Geburt ihres ersten Kindes vorbereitet. „Diese Entschleunigung meines Lebens war sehr ungewohnt für mich. Ich bin Eine, die gerne reist

und viel mit anderen Menschen zusammen ist“, erklärt Lechner. Sie vermisst die Wachau und ihre Familie, die ein Gasthaus in Schönbühel-Aggsbach hat. „Ich hoffe, dass sich die Situation bis zur Geburt unseres Sohnes beruhigt hat.“