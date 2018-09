„Der Bär darf bleiben und sieht jetzt auch irgendwie glücklicher aus“, verkündete die Sprecherin der Burgruine Aggstein Christine Jäger vergangene Woche auf Facebook. Damit folgte man dem Wunsch hunderter Facebook-Nutzer, die sich in den letzten Tagen für das ausgestopfte Tier stark gemacht hatten.

In einem Posting hatte das Team der Ruine zuvor die Zukunft des Bären, der seit vielen Jahren im Rittersaal der Aggstein steht, zur Diskussion gestellt: „Er hat leider immer wieder Kinder erschreckt und wir wurden mehrmals von Gästen aufgefordert, ihn zu entfernen. Was sagen Sie dazu?“

Die Ruine wäre auch bereit gewesen, den Bären an denjenigen zu verschenken, der den besten Grund dafür parat hat. Doch so weit kam es nicht: In knapp 200 Kommentaren sprachen sich die Facebook-Nutzer eindeutig für den Verbleib des Bären aus.

„Der Bär gehört einfach dazu“, lautete der Tenor. Das Ergebnis sorgt auch auf der Ruine für Erleichterung: „Wir freuen uns sehr, dass so eine positive Reaktion gekommen ist – wir hätten uns nur sehr ungern von dem Bären getrennt“, sagt Pressesprecherin Christine Jäger.

1912 im Ötscher-Dürrenstein-Gebiet erlegt

Der Bär – eigentlich eine Bärin – wurde etwa 1912 im Ötscher-Dürrenstein-Gebiet erlegt. Ein Tierpräparator kaufte ihn aus einer Verlassenschaft und stellte ihn in sein Wohnzimmer. Das Schlossgut Schönbühel-Aggstein erwarb ihn 2004, als auf der Ruine der Rittersaal wieder instand gesetzt wurde. Diesen hat er seither nicht mehr verlassen.