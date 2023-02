"Kuh&Kalb-Challenge": Bei Eiseskälte in die Donau

Zu einem Benefizevent der ganz besonderen Art lud der Melker Eisschwimmer Gerhard Schuberth am vergangenen Wochenende ein. Die Kuh&Kalb-Challenge für den guten Zweck hat mittlerweile fast Tradition. In diesem Jahr sollen die Spendeneinnahmen an das Hospiz Melk sowie den kürzlich gegründeten Schwimmverein „Schwimm-Union Melk“ gehen.

Johannes Preissl, Jose Vilpoux, Robert Lang und Christian Resch zeigten sich von der Eisschwimm-Benefiz-Veranstaltung angetan. Foto: NOEN

Dutzende Zuschauerinnen und Zuschauer konnten dann beobachten, wie sich 22 wagemutige Wasserschwimmer bei 3,6 Grad in die eiskalte Donau warfen und dort ihren Wassersport betrieben. Dass sich das Eisschwimmen immer größerer Beliebtheit erfreut, das weiß auch Schuberth. Mittlerweile ist in den vergangenen Jahren eine eigene aktive Eisschwimmer-Community entstanden, die gemeinsam ihre Liebe zum eiskalten Wassersport teilt.

Unter den Teilnehmern schafften zehn Schwimmer eine Donauquerung, also eine Distanz von 1,3 Kilometern. Zwei Eisschwimmer, darunter Schuberth selbst, schafften sogar eine Doppelquerung mit insgesamt 2,6 Kilometern. „Es ist eine coole Aktion, ist gesund und regt die Fettverbrennung an. Auch die Gemeinschaft ist ein Traum,“ erklärt Teilnehmer Christian Resch von der Sportunion Langenlebarn.

