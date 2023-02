Nach Brand im Restaurant „Domingo“: Viel Arbeit steht noch am Plan

Den 20. September des Vorjahres wird Wirt Domingo Gonzales wohl nie vergessen. Bei einem Brand in seinem Restaurant konnten seine Frau und er sich rechtzeitig ins Freie retten. Dass dies möglich war, verdankt Gonzales dem Umstand, dass er an diesem Tag nicht schlafen konnte und verwundert war, als sein Fernsehgerät ausfiel. Auf der Suche nach dem Grund entdeckte er die verrauchte Gaststube.

Fünf Monate später ist der Wiederaufbau in vollem Gange und das gesamte Team zeigt sich voll motiviert. Zurzeit werden die restlichen Holzverkleidungen entfernt, denn dahinter findet sich trotz zahlreicher Reinigungsaktionen immer noch Ruß. „Es war so viel nur durch die starke Verrauchung kaputt, dass wir vieles, was noch gut aussah, trotzdem wegwerfen mussten, denn den Geruch bringt man sonst nie aus dem Gebäude,“ bestätigt Gonzales. Gestemmt wird auch im Gastzimmer, dort müssen die Fliesen für die Neueröffnung weichen.

Im Zuge des Wiederaufbaus will der beliebte Gastronom auch das gesamte Ambiente modernisieren, damit die Gäste künftig eine angenehme Atmosphäre zum Verweilen einlädt.

Bis zur Wiedereröffnung im April werden zudem die vier Zimmer im Obergeschoss noch bezugsbereit geputzt und letzte Arbeiten getätigt, um wieder Gäste empfangen zu können. Auch Tochter Jasmin hilft dabei weiterhin tatkräftig mit. „Ich freue mich sehr, bald wieder Gäste bei uns begrüßen dürfen,“ blickt Gonzales bereits jetzt freudestrahlend in Richtung Zukunft.

