Ruine Aggstein: Sagen-Schau sucht Käufer

Seit fast 20 Jahren schmücken Siegfried, Krimhild und Hagen von Tronje die Nibelungen-Ausstellung auf der Ruine Aggstein − jetzt muss die Ausstellung weichen. Ab dem Jahr 2024 soll das Gewölbe unter dem Rittersaal für ein neues Escape-Room-Spiel genutzt werden. Bei den Fans der Ruine Aggstein löst die Ankündigung aber nicht nur Freude aus, denn für einige gehört die Ausstellung als fixer Bestandteil zur Burg. Die Ausstellung hat die Besucherinnen und Besucher der Burg aber bereits seit Jahren gespalten, wie Christine Jäger von der Ruine Aggstein weiß: „Auf der einen Seite wurde uns vorgeworfen, dass wir immer nur die gleiche Ausstellung zeigen, andere fanden die Ausstellung ,putzig‘ und, dass die altmodische Art der Präsentation gut zur Burg passte.“ Die Verantwortlichen selbst finden, dass nach 20 Jahren ein Wechsel stattfinden kann, zudem sei der Outdoor-Escape-Room auf der Aggstein nicht mit einem klassischen Escape-Room vergleichbar. „Bei uns ist kein Zeitlimit vorgesehen und beim Lösen kommt man durch die gesamte Burg. Es ist eine andere familienfreundliche Art, die Burg zu erkunden“, sagt Jäger.

Ab 2024 fünf Routen für Outdoor-Escape-Room

Zukünftig soll ab dem kommenden Jahr zu den bestehenden vier Routen eine weitere hinzugefügt werden, Start- und Endraum sind künftig in der aktuellen Ausstellung platziert. Geplant ist auch, dass in diesem ein Rätsel zu lösen ist. Die Eröffnung ist für März 2024 geplant, die nötigen Umbauarbeiten sollen nach der diesjährigen Saison erfolgen, womit Nostalgiker die Ausstellung noch in diesem Jahr besuchen können. Geht es nach den Vorstellungen der Ruinen-Verantwortlichen soll die Ausstellung aber nicht in Kisten verschwinden. Derzeit werde ein Interessent gesucht, der die Ausstellung übernehmen möchte. Aktuell gäbe es noch keinen Interessenten, betont Jäger, man habe aber auch schon über eine Versteigerung nachgedacht. „Natürlich sind die Stücke nach 20 Jahren etwas in die Jahre gekommen und zum Teil einer Restaurierung bedürftig“, meint Jäger. Preisvorstellungen gibt es aktuell nicht, man sei relativ offen, wie Jäger betont, vor allem dann, wenn die Ausstellung an einem anderen Ort wieder aufgebaut wird und damit weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Das Thema Nibelungen soll aber zumindest auch beim kommenden Mittelalterfest im April aufgegriffen und die Geschichte kinderfreundlich nachgespielt werden.

