NÖN: Kurz nach Ihrem 20. Geburtstag wurden Sie vor zwei Jahren zur Mostkönigin Niederösterreichs gekrönt. Jetzt übergeben Sie Krone und Schärpe an Ihre Nachfolgerin Sigrid Huber. Werden Sie die „Insignien des Mostes“ vermissen?

Nicole Bitter: Ich kann auf zwei Jahre zurückblicken, die wundervoll waren. Ich habe in meiner Amtsperiode sehr viele Leute und die Vielfalt des Mostviertels kennengelernt. Es ist wahnsinnig toll, mit Mostproduzenten zu sprechen, die so leidenschaftlich über ihre Produkte erzählen – wenn die Augen so richtig strahlen.

Gab es ein Highlight währendIhrer „Regentschaft“?

Bitter: Da kann ich mich jetzt schwer festlegen, ich war über 600 Stunden als Mostkönigin unterwegs. Das Krönungsfest an sich war schon sensationell – der erste Auftritt, der prägt sich natürlich ein. Genossen habe ich immer den Tag es Mostes im April. Auch wenn der Tag vollgepackt war mit Veranstaltungen, das hat richtig Spaß gemacht!

Im NÖN-Interview nach Ihrer Krönung sagten Sie, dass Sie sich erst ans Blitzlichtgewitter gewöhnen müssen. Haben Sie sich denn daran gewöhnt?

Bitter: Am Anfang war das schon schwierig, aber man lernt das ziemlich schnell. Auch, spontan ein paar Worte zu finden und ans Publikum zu richten, wenn man plötzlich ohne Vorwarnung auf die Bühne gebeten wird (lacht). Man wächst mit jedem Auftritt.

„Der Trinkspruch beim Most lautet ja: ‚G’sundheit, sollst leben‘, passt also auch perfekt in die Corona-Krisenzeit.“ Nicole Bitter

Lassen Sie mich eine etwas spitze Frage stellen: Ein Klischee über Produkt-Hoheiten ist, dass sie nur dekorativ in die Kamera grinsen sollen. Fühlten Sie sich manchmal als „Accessoire“ mit Krone bei Events, oder manchmal nicht ernst genommen?

Bitter: Nein, das ist wirklich nur ein Klischee, zumindest ich habe solche Erfahrungen nie gemacht. Ich habe mich immer ernst genommen gefühlt und gerne mein Fachwissen über Most weitergegeben und mich bei Diskussionen zu dem Thema gerne eingebracht. Zudem steht der Obstbauernverband zu 100 Prozent hinter einem. Auch bei Veranstaltungen mit vorwiegend älteren Personen wurde ich herzlich empfangen, das waren schöne Momente.

Welchen Rat geben Sie Ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg?

Bitter: Das ist leicht: Sie soll die Zeit gut nutzen. Vor ihr liegen zwei Jahre, die einem keiner sonst geben kann.

Gibt’s Tipps, wie die Krone nicht verrutscht?

Bitter: (lacht) Sehr viel Haarspray und noch mehr Spangerl!

Nach zwei Jahren als Mostkönigin: Schmeckt der Most noch oder greifen Sie jetzt mal lieber zu einem anderen Getränk?

Bitter: Der Trinkspruch beim Most lautet ja: „G’sundheit, sollst leben“, passt also auch perfekt in die Corona-Krisenzeit. Ich bleib’ beim Most!