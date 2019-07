Wie können zwei Orte aus zwei verschiedenen Bezirken, die durch die Donau getrennt werden, zusammenrücken? Als heißer Favorit galt bislang eine Seilbahn zwischen Aggsbach-Dorf und Aggsbach-Markt. Doch diese Idee ist endgültig ad acta gelegt worden. „Es ist einfach zu teuer“, resümiert Alt- Bürgermeister von Aggsbach-Dorf, Anton Draxler (VP).

"Neuerlicher Hype ist unbegründet"

Verärgert zeigte sich der Vertreter der Interessensgemeinschaft Seilbahn über einen Bericht auf Ö3, dass jetzt doch wieder das Projekt in Angriff genommen werde. „Der neuerliche Hype ist unbegründet. Wir können nichts in Auftrag geben, was finanziell nicht machbar ist“, betont Draxler.

Natürlich wäre eine Verbindung der Orte über die Donau im Sinne von ihm und dem Vize-Bürgermeister von Aggsbach-Markt, Josef Kremser. „Derzeit schauen wir uns eine kostengünstige Alternative an. Besonders gefällt mir die Hängebrücke Mariensteig“, erzählt er von der neuesten Idee.