Unter Berücksichtigung der verordneten Corona-Maßnahmen wird das Waldbad in Aggsbach-Dorf in den Ferien geöffnet bleiben. „Dies hat der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Schönbühel-Aggsbach in seiner Sitzung beschlossen“, freut sich VP-Bürgermeister Erich Ringseis.

Weiters hat sich der Vorstand auch für einen Verkauf von Saisonkarten entschieden, um die Bargeldtransaktionen und eventuell entstehende Warteschlangen vor dem Kassenbereich möglichst gering zu halten. „Aufgrund der angeführten Höchstzahl der Badbesucher kann der Fall eintreten, dass jemand trotz gültiger Saisonkarte der Zutritt (Überschreitung der Höchstzahl) verwehrt werden muss“, teilt Ringseis mit.

Derzeit gibt es keinen Betreiber für das Waldbadbuffet. „Es wird aber einer gesucht. Sollte sich keiner finden, so wird es im laufenden Kalenderjahr keinen Ausschank geben“, betont der Ortschef.