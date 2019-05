Grausiger Fund entlang eines Weges am Hiesberg: Zwei abgetrennte Rehköpfe und Innereien wurden von Spaziergängern entdeckt. Die Vermutung lag nahe, dass hier Wilderer am Werk waren, die in der Hektik die Köpfe und den Rest einfach liegen gelassen haben. Bezirksjägermeister Bernhard Egger tippt jedoch auf Jäger. „Meist werden die Reste bei Futterstellen deponiert“, erklärt Egger.

Für Tierschützerin Marion Löcker ist das ein absolutes No-Go. Sie verweist auf die Aussage von Landesjägermeister Josef Pröll, dass Jäger den Tieren eine Stimme geben sollen, denn sie sind dem Wild verpflichtet. „Ich sehe im Zurücklassen von Rehköpfen und Eingeweiden nichts, womit ihnen eine Stimme gegeben wird. Ausreden, mit den Resten Wildtiere zu füttern, sind fadenscheinig“, betont Obfrau vom Verein „Robin Hood“.

Sie ist der Meinung, dass Tiere, die nicht selbst in der Lage sind zu jagen, nicht die Reste von erschossenem Wild brauchen. „Tiere, die jagen können, sollte man ihren Job selbst machen lassen, anstatt sie als Jagdkonkurrent zu verfolgen“, setzt Löcker nach. „Natürlich darf ein Waidmann die Köpfe nicht einfach so am Wegrand ablegen“, räumt Egger ein. Er glaubt, dass ein Fuchs sie verschleppt hat.