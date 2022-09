Arkadenhofgespräch auf der Schallaburg: Die Ungeheuer der Fantasie

Werbung 24. - 25. September Anzeige Pielachtaler Dirndlkirtag lädt ein

Ein böser, brandschatzender Mörder: So wird der legendäre Hunnenkönig Attila dargestellt. Wie er sein Image ändern könne, fragte Moderator Marcel Chahrour. „Ich würde ihm raten, eine Ausstellung auf der Schallaburg zu machen“, antwortete Stefan Hampl mit einem Schmunzeln.

Gemeinsam mit Ruth Schöffl (UNHCR Österreich) diskutierte Hampl, Vizedekan für Psychologie an der Sigmund Freud Privatuniversität, im Rahmen des ersten Arkadenhofgesprächs darüber, wer die Welt in Gut und Böse sortiert. Die Antworten und Ausführungen der beiden Diskutanten waren durchaus überraschend.

Foto: Denise Schweiger

„Es lässt sich nicht ein für alle Mal klären, was gut und was böse ist“, betonte Hampl, Stichwort Karl May, zuletzt geriet „sein“ Winnetou in Kritik. Warum ausgerechnet Flüchtlinge meistens als böse dargestellt werden, wollte Moderator Chahrour wissen. „Es gibt viele Gründe“, meinte Schöffl, aber grundsätzlich steige die Skepsis gegenüber Flüchtlingen, umso weniger Kontakt man mit ihnen habe. Bei ihrer Arbeit werde sie auch oft mit Fake News über Flüchtlinge konfrontiert. „Ich plädiere für mehr Sachlichkeit – und auf den Dialog auf Augenhöhe“, erläuterte sie. Hampl pflichtete ihr bei: Wenn persönliche Erfahrungen fehlen und man auch nicht bereit ist, aufeinander zuzugehen, „können die Ungeheuer der Fantasie frei walten.“ Daher sei es wichtig, seine Komfortzone immer mal wieder zu verlassen, verwies Schöffl auf ihre Erfahrungen während eines humanitären Einsatzes im Tschad: „Raus aus seiner ‚Comfort Zone‘ zu gehen, kann durchaus eine Herausforderung sein, ist aber immer lehrreich.“

