150 Silberhelme kämpften gegen Flammen in Schollach an. Ob erneut Feuerteufel zuschlug, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Erst vor zwei Wochen ein gelegter Brand in Hürm, jetzt ermittelt die Polizei erneut wegen Brandstiftung im Bezirk: Schon von Weitem sah man die Feuersäule in der Nacht auf Allerheiligen in Klein-Schollach. Die mögliche Brandursache sei noch nicht restlos geklärt, heißt es von der Polizei. „Es könnte sich um eine Brandstiftung handeln“, meinte Bezirksinspektor Herbert Oberklammer. Die Ermittler des Landeskriminalamtes waren bis zum Redaktionsschluss am Montag noch mit der Aufklärung beschäftigt.

Rund 150 Florianis von sieben Wehren rückten gegen 0.55 Uhr aus, um den Brand eines alten Wirtschaftsgebäudes zu löschen.

Durch anfangs starken Funkenflug drohten die Flammen auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. Der Einsatzleiter forderte rasch zwei Großtanklöschfahrzeuge aus Melk und Krummnußbaum nach. Da der Vierkanter schon seit Langem leer steht, gab es keine Verletzten. Im abgebrannten Wirtschaftsgebäude befanden sich unter anderem Heu und Strohballen, Gerätschaften sowie ein Pkw.