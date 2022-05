Falkensteiner-Verkauf: Schon wieder ein Wirt gesucht

Werbung

Es war ein wahres Happy End: Im Februar kauften Anna und Rudi Zöchbauer den Traditionsbetrieb Falkensteiner in Roggendorf und retteten damit das letzte Gasthaus in der Gemeinde Schollach. Die Pläne der Familie, die das Gasthaus mit ihrer RAZ-Event Gastrofirma übernahm, waren groß. Viel Altbewährtes sollte bleiben, dafür Kabarettevents und Tanzabende vermehrt im großen Saal angeboten werden.

Drei Monate nach der Wiederöffnung folgt aber der Katzenjammer. Denn das Traditionsgasthaus wird mittlerweile auf der Online-Plattform Willhaben über einen Makler der Ortmann’s ImmoSelect GmbH & Co KG wieder zum Verkauf angeboten. Ausgerufener Kaufpreis: 715.000 Euro.

Warum es so rasch zum Verkauf des Gasthauses kommt, kann Anna Zöchbauer erklären: „Das gesamte Objekt wurde mit der Absicht gekauft, das Gasthaus großteils mit bestehendem Team weiterzuführen. Jedoch sind innerhalb kürzester Zeit Mitarbeiter, die von Beginn an mit an Bord waren, abgesprungen.“

Damit konnte eine nahtlose Neuübernahme und eine Erhaltung des Gasthauses nicht mehr gewährleistet werden, wie Zöchbauer gegenüber der NÖN erklärt. Dem Unternehmerpaar war auch klar, dass sie, aufgrund anderwertiger beruflicher Tätigkeiten, das Gasthaus nicht selbst betreiben werden. „Das Objekt passt nicht in unser Portfolio und daher haben wir uns zum Wiederverkauf entschieden. Wir sind der Meinung, dass es zu einem anderen Investor besser passen würde“, meint Zöchbauer.

