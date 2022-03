Beate Schober: „Die Ukraine ist ein Teil meines Lebens“

Ist das wirklich wahr? Beate Schober muss am 24. Februar – wie wohl so viele Menschen – zweimal hinschauen, als sie die Nachrichten liest. Der russische Präsident Wladimir Putin befehligt seine Soldaten zum Angriff auf die Ukraine. Die Ukraine. Schobers zweite Heimat.

„Ich war vor drei Wochen erst dort. Es ist schrecklich“, sagt die 72-Jährige. Die gebürtige Deutsche, die seit 1984 auch in einem Landhaus in Schollach lebt, ist tief mit der Ukraine verbunden. „Am 5. August 1996 landete ich erstmals in Kiew. Die Stadt war schwarz und leer, mein Hotel sowjetisch-spartanisch eingerichtet“, erzählt sie. Damals, da war Schober Mitte 40, wechselte sie beruflich von Venedig nach Dnipropetrowsk, eine Millionenstadt in der Nähe der heutigen Separatistengebiete Donezk und Luhansk. Schober arbeitete zuvor für die Austrian Airlines in München, danach leitete sie sieben Jahre lang – als erste Frau – das Flughafenbüro in Venedig. Nun war ihr neuer Arbeitsplatz der Flughafen von Dnipropetrowsk. Ihre Jahre dort, fünf an der Zahl, beschreibt sie als „abenteuerlich“ – und zwar mit einem Schmunzeln. Zur Jahrtausendwende übersiedelte sie schließlich in die Hauptstadt Kiew, als Countrymanagerin der Austrian Airlines – wieder als erste Frau in dieser Position.

Bombenalarm in Kiew: „Sie sagen, es ist die Hölle“

„Ich war Mrs. Austrian Airlines dort“, erinnert sich die 72-Jährige zurück. „Ich hatte in der Ukraine immer eine so gute Zeit.“ Das änderte sich auch nicht, als sie 2003 der AUA den Rücken kehrte. In der – 2021 eingestellten – Wochenzeitung Kyiv Post las sie ein Interview einer jungen Tschechin, die eine Informationswebsite über die Stadt betrieb. „Das hat mich interessiert, deshalb hab‘ ich sie einfach angerufen.“ Auf den Anruf folgte eine Firmengründung, Schober kümmerte sich damals hauptsächlich um die Werbung. „Nach einiger Zeit wurde mir das aber zu langweilig“, berichtet sie. Eine Annonce beendete die Langeweile: Eine Holländerin aus Paris suchte für sich und ihren Mann ein Haus in Kiew. „Sie war meine erste Kundin, als ich begann, Wohnungen zu vermitteln“, lacht sie. „Mit 56 gehen andere in Rente, ich hatte einen neuen Job.“

Auf die Immobilienvermittlung folgte rasch der nächste Geschäftszweig: Wer schließlich damals seine Zelte in der Ukraine aufschlug, brauchte etwa eine Arbeitserlaubnis. „Wir haben Juristinnen angestellt und angefangen, Menschen bei Anträgen zu unterstützen.“ Heute arbeiten 17 Personen bei Schobers Firma „ABEA“, sie ist operativ tätig. Normalerweise reist sie alle zwei Monate in die Ukraine. „Natürlich“ steht sie aktuell in Kontakt mit dem „ABEA“-Team. „Sie sagen, es ist die Hölle. Einige sind aufs Land gezogen, aber eine befindet sich noch direkt in Kiew.“ Wenn der Bombenalarm durch die Straßen hallt und der Krieg tobt, flüchten die Menschen in den Untergrund der Kiewer U-Bahn. „Ich bin selbst ein Flüchtlingskind, die Russen haben meine Familie aus Breslau vertrieben. Ich lass‘ mich von den Russen nicht vertreiben.“ Was Putin zu dieser Invasion antreibt, kann auch Schober nur erahnen. „Er wird 70 – und die Generation, die sich noch an die Zeiten der Sowjetunion erinnern kann, stirbt aus.“ Trotz steigender russischer Präsenz an der Grenze und den Kämpfen im Osten hätte sie nicht mit Krieg gerechnet, so Schober.

Schober erlebte selbst zwei Revolutionen im Land

„Erst Nawalny, jetzt ein ganzes Land“, schüttelt sie den Kopf. Spannungen zwischen Ukrainern und Russen habe sie selbst nie erlebt. „Das Problem für Putin ist die Entwicklung der Ukraine weg von der sowjetischen Unterdrückung.“

Seitdem sie damals, im August 1996, aus dem Flugzeug in Kiew ausgestiegen ist, habe sich die Ukraine stark verändert. „Das Land hat sich gut entwickelt. Damals gab’s noch nicht viel – und ich habe zwei Revolutionen miterlebt, da wurde auf der Straße geschossen. Angst hatte ich aber nie.“ Auch als geschäftstätige Frau habe sie nie Probleme gehabt. Der Frauentag am 8. März ist in der Ukraine seit jeher sogar ein Feiertag. „Natürlich gibt es in der Ukraine Gewalt oder Korruption. Aber zeigen Sie mir ein Land, wo es das nicht gibt. In Dnipropetrowsk kam mal ein Steuerprüfer mit der Kalaschnikow an, aber das war das einzige Mal. Und das hat sich über die Jahre auch geändert.“

Eigentlich wollte sie Anfang April wieder in die Ukraine. „Ich lebe mein Leben in dem festen Glauben, dass die Dinge funktionieren. Und ich glaube auch jetzt an ein positives Ende. Die Ukraine ist ein Teil meines Lebens.“

