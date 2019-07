Per Notarzthubschrauber abtransportiert wurde laut Polizei ein 36-jähriger Lenker, nachdem er auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) auf einen Pkw-Anhänger aufgefahren war.

Vor dem Zusammenprall im Bezirk Melk soll der 27 Jahre alte Einheimische am Samstagnachmittag eine Vollbremsung hingelegt haben. Diese konnte die Kollision mit dem Auto einer 71-Jährigen, die mit dem Wagen bereits in die Kreuzung eingebogen war, nicht mehr verhindern, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Der 27-Jährige wurde in das Landesklinikum Melk eingeliefert.