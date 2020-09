Tock. Peter Fritz wird an diesem Nachmittag laufend von einer Spitzhacke unterbrochen. „Wir sind ein Ausstellungszentrum in einem historischen Gebäude, welches zum Teil 1.000 Jahre alt ist. Das ist schon eine Aufgabe“, berichtet der Geschäftsführer. Der Arbeiter auf dem Gerüst direkt am Gemäuer der Schallaburg holt zum nächsten Schlag aus. Tock.

Schweiger Peter Fritz führt durch die „Baustelle Schallaburg“. Die Instandhaltung des Schlosses wird übrigens mit Steuergeldern finanziert. „Dafür geben wir aber auch etwas zurück. Wir vermitteln und helfen gerne, wenn Personen Fragen zu historischen Bauten und ihre Sanierung haben.“

Im Juli startete die Sanierung von rund 100 Metern der Außenmauer. Mit dieser Woche werden die Arbeiten am denkmalgeschützten Schloss fertiggestellt, die Baustelle samt Gerüst verschwindet wieder. Fürs Erste. „Um die Schallaburg für die nächsten Generationen zu sichern, wird sie laufend saniert“, erläutert Fritz beim NÖN-Lokal-augenschein. Es gibt einen „Masterplan“ für die nächsten vier Jahre. 2024 feiert die Schallaburg ihr 50-jähriges Jubiläum. „Bis dahin wird die Sanierung der Mauern fortgesetzt sowie die gesamte Außenfassade des Schlosses und der Terrakottahof erneuert“, gibt er Einblick.

Für diese Arbeiten braucht es Spezialisten. Die jüngste Sanierung wurde von der Amstettner Firma Gewölbebau Wagner durchgeführt. Für die Instandhaltung der Schallaburg kommen immer nur Handwerkstechniken und Materialen aus der Entstehungszeit der Burg zum Einsatz. „Etwa Kalk, Sand und Wasser. Ein achtsamer Umgang mit der Bausubstanz ist wichtig“, erklärt Fritz.

Die umfassenden Sanierungsarbeiten verraten viel über die Geschichte des Schlosses. „Das Besondere an der Schallaburg ist, dass sie sowohl Elemente aus der Renaissance als auch aus dem Mittelalter aufweist“, erklärt Fritz. Bei Burgführungen erfahren Interessierte mehr über die alten Mauern. „Eine Burg ist voller Geschichten. Die Burg müssen wir erhalten, die Geschichten wollen wir erzählen.“