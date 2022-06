Südliches Waldviertel: Signale für Förderband über Donau

Werbung

Die Diskussionen rund um die Wiederbelebung der Donauuferbahn und der Errichtung eines Förderbandes über die Donau vom Hartsteinwerk Loja in Persenbeug-Gottsdorf nach Krummnußbaum reißen nicht ab.

Vergangene Woche kam Grünen-Landessprecherin Helga Krismer zu einem Lokalaugenschein ins Hartsteinwerk Loja. Da es sich um ein Abbaugebiet noch für Jahrzehnte handelt, brauche es für die Grünen-Frontfrau kreative Lösungen für einen zeitgemäßen und energieeffizienten Abtransport des Steinmaterials. „Die Schließung der Donauuferbahn durch die ÖVP Niederösterreich und der Dolchstoß durch Verkaufsdeals der einzelnen Gemeinden bringen das Unternehmen Loja massiv unter Druck“, sagt Krismer, die daran erinnert, dass, wenn die ÖVP in Zukunft keine Donauuferbahn möchte, es dringend andere Lösungen benötigt.

„Mir geht es um eine machbare Lösung. Die Westbahn am anderen Ufer kann durch Donauquerung mittels Seilbahntechnologie erreicht werden. Da Zeit ein wesentlicher Faktor in der Klimakrise ist, ist eine Seilbahn schnell realisierbar“, betont Krismer auch, dass die Grünen weiterhin für die Betriebsaufnahme der Donauuferbahn eintreten werden. Damit ist ein klares Nein der Grünen vom Tisch, denn noch im März sprach Bezirkssprecher Emmerich Weiderbauer im Hinblick auf die Seilbahn-Idee von einer „Schnapsidee“. „Ich bin gespannt, wie die Behörden auf dieses einzigartige Projekt reagieren. Eine Zitronenfabrik passt laut Behörden jedenfalls ins Landschaftsbild“, merkt die Grünen-Spitzenkandidaten bei der kommenden Landtagswahl, Barbara Gasner, süffisant an.

Indes weiter um Lösungen bemüht ist Hofamt Priels Bürgermeister und Sprecher der Donauuferbahn-Gemeinden, Friedrich Buchberger. Gemeinsam mit den betroffenen Bürgermeistern lud er Krismer zu einem Besprechungstermin im Juli: „Wir versuchen, zwischen den Betreibern und den Gemeinden eine Lösung zu finden, wo auch die Gemeinden etwas davon haben.“

