Schulkinder brauchen ein Dorf – und das Dorf die Schulkinder

„Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf“, besagt ein altes afrikanisches Sprichwort in Anspielung darauf, dass die Erziehung vielfältig ist und mehr braucht als nur die Eltern und die Schule. Unbestritten wichtig ist aber auch, dass nach wie vor viele kleine Dörfer in Niederösterreich zumindest eine Bildungseinrichtung ihr Eigen nennen dürfen.

In den 573 Gemeinden des größten Bundeslandes zählt man nicht weniger als 632 Volksschulen. Damit wird dem Nachwuchs auch in den entlegensten Gegenden am Land der Einstieg in den Schulalltag wohnortnah ermöglicht. Dennoch hat sich die Zahl der Volksschulen, so wie jene der Mittelschulen (vormals Hauptschulen), in den letzten 70 Jahren aufgrund der demographischen Entwicklung halbiert.

Doch nach wie vor sind in den ruralen Gegenden die kleinsten Volksschulen in Niederösterreich zu finden: solche, die sogar nur mit zwei Klassen geführt werden. Dort werden jeweils zwei der vier Schulstufen altersübergreifend unterrichtet. Das ist laut NÖ Bildungsdirektion allerdings die Ausnahme.

Eines dieser Beispiele ist die zweiklassige Volksschule in Dorfstetten. Doch es ist erst zehn Jahre her, dass in der beschaulichen 600-Seelen-Gemeinde im südlichen Waldviertel Buben und Mädchen wie früher von der ersten bis zur vierten Schulstufe in einer Klasse unterrichtet wurden.

Der Bürgermeister entscheidet

Ob eine Schule geschlossen wird, entscheidet letztlich einzig und allein die Gemeinde. Und im Fall von Dorfstetten war eine Schließung selbst mit einer Solo-Klasse kein Thema. „Denn Bürgermeister Alois Fuchs ist eine Perle“, schwärmt die ehemalige Direktorin, Elisabeth Kilnbeck, die mittlerweile die Volksschule in Persenbeug leitet. Noch gerne denkt sie an ihre Jahre in Dorfstetten zurück, wo die Zeit – im positiven Sinne – stehen geblieben zu sein scheint.

Die Schule ist im Dorf noch ein ganz zentraler Ort und ein wichtiges Zentrum für die Gesellschaft. Eltern, Vereine, Gemeinde und Schule sind vielmehr ineinander verzahnt. Aufgrund der kleinen Struktur wird zusammengeholfen, wo es nur geht. Der Kontakt mit der Pfarre oder der Musikschule, die ebenfalls im gleichen Gebäude untergebracht ist, wird besonders intensiv gelebt.

Zum Ausdruck kommt das bei den diversen Festen, die am Land noch gefeiert werden, wie sie fallen: Da gehört es zum guten Ton, dass am Faschingsdienstag um neun Uhr die örtliche Musikkapelle vor der Schule aufspielt. Der Umzug durch den Ort führt am Kirchenplatz vorbei und dann direkt ins Wirtshaus, wo das närrische Treiben gesellig ausklingt. Jeweils zum Schulschluss gibt es ein großes Fest, wo von der Gemeindesekretärin über den Busfahrer bis zum Pfarrer alle bedankt werden.

Eine Wertschätzung, die sich auch viele Pädagogen heutzutage wünschen würden. Ohnehin ist der Stellenwert des Berufstandes der Lehrerinnen und Lehrer in der Gesellschaft am Land noch viel höher als in der Stadt.

Kein einziger Taferlklassler im Jahr 2011

In den letzten Jahren hat sich in dem Örtchen im kleinen Yspertal die Demographie wieder zum Positiven entwickelt. Nach dem Tiefstand von nur 16 Schülern und einem außergewöhnlichen Jahr 2011, in dem es keinen einzigen Schulanfänger gab, wurde die Dorfstettner Schule bald wieder zweiklassig – aber sicher nicht zweitklassig.

„Es hat uns an nichts gefehlt, weil der Bürgermeister immer ein offenes Ohr für uns hatte“, berichtet Kilnbeck. Im Gegenteil. Vieles ließ sich im direkten Gespräch regeln und wurde unbürokratisch und rasch erledigt. Auch als die Schule mit Laptops ausgestattet werden sollte. „Was in vielen großen Schulen monatelang dauert, Genehmigungen braucht und durch einen Schulausschuss laufen muss, war in Dorfstetten in zwei Wochen erledigt“, so die ehemalige Schulleiterin.

Die Direktorin mit Hammer und Nagel

Herausfordernd waren und sind die Zeiten dennoch. „Wir haben die zwei Klassen quasi als Zwei-Frauen-Betrieb geführt, ergänzt durch jeweils zwei Stunden von einer Religions- bzw. einer Werklehrerin.“ Die „Schulmoasterin“, wie der Bürgermeister die Direktorinnen liebevoll nennt, muss nicht selten auch handwerkliches Geschick mitbringen. „Man ist in einer so kleinen Schule nicht für den Unterricht, sondern auch für das Haus und die Organisation zuständig. Ich war als Direktorin nicht selten mit Hammer und Nagel im Einsatz“, beschreibt Kilnbeck die Situation. Die Frau Schulwart ist jeweils nur montags, mittwochs und freitags am Nachmittag im Dienst.

Übrigens: Nach den ersten vier Jahren in Dorfstetten wechseln viele der Kinder in die Mittelschule nach Waldhausen und damit sogar das Bundesland. Der Grund ist simpel. Die Straßenanbindung und die Busverbindungen in die oberösterreichische Gemeinde sind besser als zu umliegenden Gemeinden in Niederösterreich.

Kinder turnen im Feuerwehrhaus

Schauplatzwechsel in den Wallfahrtsort Maria Taferl. Auch dort herrscht in direkter Nachbarschaft zur Basilika noch reges Treiben in der dreiklassigen Volksschule. Direktorin Klaudia Jilch leitet die Schule bereits seit 1995.

Aufgrund des Personalmangels ist sie seit einigen Jahren auch für die Volksschulen im benachbarten Marbach und in Artstetten zuständig. Auch sie berichtet vom großen Verständnis der Bürgermeister für die Schulen in den Orten. Jedoch seien für die kleinen Gemeinden die finanziellen Belastungen wesentlich größer. Daher können nicht alle Bedürfnisse erfüllt werden.

So ist die Infrastruktur im Vergleich zu großen Bildungseinrichtungen logischerweise etwas beschränkt. Zum Beispiel ist die Schule in Maria Taferl zu klein für einen eigenen Turnsaal. Regelmäßig Sport betreiben die Schulkinder dennoch. Und zwar im örtlichen Feuerwehrhaus. Dort ist ein Mehrzweckraum mit Turngeräten eingerichtet.

„Für größere Klassen ist es etwas eng, aber besser als früher, als wir noch in den Klassen turnen mussten“, beschreibt Jilch. Bei Schönwetter wird der Pfarrgarten für Lauf- und Ballspiele oder der örtliche Spielplatz genutzt.

Vor- und Nachteile der Mehrstufenklasse

Auch am Taferlberg wird aufgrund der geringen Schülerzahl noch bis 2024 eine Mehrstufenklasse betrieben. Für die Lehrerinnen sei das eine besondere Herausforderung, wie Jilch meint. So muss in den Gegenständen Deutsch und Mathematik differenzierter vorbereitet werden. Alle anderen Gegenstände werden in den zwei Schulstufen gemeinsam unterrichtet.

Doch der gemeinsame Unterricht unterschiedlicher Schulstufen hat auch seine Vorteile. Hilfsbereitschaft und soziale Kompetenz der Kinder werden ganz natürlich gefördert. Gemeinsame Projekte, Teamarbeit und Gruppenorientierung gehören zum Alltag. Nicht umsonst liegen Mehrstufen-Klassen auch in größeren Schulen im Trend.

Nicht zuletzt deshalb sind die kleinen Dorfschulen für die Gesellschaft enorm wichtig, wie der israelische Psychologe Haim Omer gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen Arist von Schlippe in seinem Konzept „Die neue Autorität“ beschreibt: Schule könne am Land eine positive und unterstützende Umgebung für Kinder und Jugendliche schaffen und dazu beizutragen, die Gemeinschaft zu stärken und die Bildung bei den Schülern zu fördern. Das Duo setzt dabei auf das Netzwerk von Eltern, Lehrkräften und weiteren Bezugspersonen.

Eine Herausforderung ist in kleinen Bildungseinrichtungen allerdings die Vertretung von Lehrkräften im Krankheitsfall. Da kann es vorkommen, dass die Klassen kurzfristig zusammengelegt werden müssen. Der Personalmangel verschärft die Situation, Springer sind nicht immer greifbar. Überhaupt wird der Lehrermangel immer mehr zur gesellschaftlichen Herausforderung.

Für die bevorstehenden Pensionierungswellen ist man schlecht vorbereitet, auch weil die Lehrerausbildung verlängert wurde. Gleichzeitig macht zunehmender Administrations-Aufwand den Lehrer-Beruf weniger attraktiv. Und es fehlt zu oft an der nötigen Wertschätzung für die Pädagogen. Genau das, was zumindest am Land noch vermehrt gegeben ist.