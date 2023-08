Alles fit für den Schulstart im Bezirk Melk?

Die Temperaturen sinken, der Schulanfang rückt näher. Ab kommenden Montag werden die Schülerinnen und Schüler aus dem Bezirk wieder die Schulbank drücken. Ein Rundruf bei den Schulen zeigt, man ist lückenlos reif für das Schuljahr. Künftige Pensionierungen liegen aber im Magen.

In der HLUW Yspertal freut man sich heuer wieder über reichlich Neuzugänge, die sich angemeldet haben. Rund drei Klassen könne man laut Direktor Gerhard Hackl auch heuer wieder in der Schulgemeinschaft willkommen heißen: „Wir freuen uns schon sehr auf alle ersten Klassen“, erzählt er. Eine ähnlich große Schülerzahl darf man im Stiftsgymnasium Melk begrüßen. Hier steckt man zudem schon Hals über Kopf in den Vorbereitungen für den Maturaball am 16. September, auf den vor allem die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten hinfiebern.

Pensionierungen werden künftig Thema sein

Obgleich die Freude über viele Neuzugänge in den Schulbänken besonders groß ist, zeigt sich aufseiten der Lehrkräfte ein anderes Bild. Im Stiftsgymnasium sieht man sich laut Schulleiter Johannes Eichhorn noch in einer „glücklichen Lage“. „Derzeit haben wir sozusagen keine Personalnöte, aber mit Blick auf die Pensionierungen in Zukunft kann sich das schnell ändern“, erklärt er.

Ein „Personalmangel“ wird vor allem im Zusammenhang mit Mittelschulen diskutiert. Auch in der Mittelschule St. Leonhard ist dies durchaus Thema: „Wir haben noch genug Lehrkräfte, aber sie machen schon Überstunden. Mangelfächer sind die drei Hauptgegenstände sowie Musik und Physik. In der neuen Ausbildung müssen Studierende nicht unbedingt ein Hauptfach wählen, daher sind vor allem Nebenfächer wie Geschichte oder Geografie gut besetzt“, weiß Direktorin Gabriele Mosch.

In neuem Glanz erscheint die Volksschule Ruprechtshofen. Über den Sommer gingen die Umbauten, die eine Schaffung von Barrierefreiheit, eine erweiterte Garderobe, einen Lift und eine Bibliothek zum Anlass hatten, in die Zielgerade. Dem Schulstart stehe nichts mehr im Wege.

Zwei neue Schulleiterinnen ab Schulanfang im Amt

Auch bei der Schulleitung tut sich was. In der Polytechnischen Schule Laimbach tritt hier etwa Astrid Eder-Engel ins Amt. Die Öko-Mittelschule Pöchlarn leitet nun Monika Winkler. „Ich betrachte die Position als Gelegenheit, die zukünftige Entwicklung der Schule zu steuern und für qualitätsvollen Unterricht zu sorgen“, betont Winkler.