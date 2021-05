Mit einem Schulgipfel läutete SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner gemeinsam mit Schulzentrum-Direktor Christoph Maurer und Vertretern von Schülern, Lehrern und Eltern die sogenannten „Phase Null“ für den möglichen Umbau des Ybbser Schulzentrums ein.

Dabei übernahm Architekt Randolf Riessner die Moderation und erarbeitete mit allen Vertretern eine Art „Wunschliste“ für die neue Schule. „Wir haben das alles bereits schon vor drei Jahren gemacht. Die Anforderungen haben sich aber verändert und wir benötigen diese Erhebung für ein Raum- und Funktionskonzept und die Schätzung der möglichen Kosten“, erklärt Schachner.

In der Vergangenheit war stets von Kosten in der Höhe von zumindest 12, 5 Millionen Euro die Rede. 50 Prozent davon übernimmt der Bund, 25 Prozent das Land Niederösterreich, den Rest muss die Stadtgemeinde Ybbs beisteuern.

Derzeit läuft genaue Kostenerhebung

Die Zahlen stammen aber aus dem Jahr 2017, mittlerweile geht man von Kosten bis zu 15 Millionen Euro aus. „Wir müssen derzeit noch alles überarbeiten und wollen wissen, wo wir derzeit mit den Kosten sind. Jetzt ist der Startschuss erfolgt“, meint Stadtoberhaupt Schachner.

Für Schulzentrumsdirektor Maurer war der Schulgipfel ein guter Start, damit alle Seiten klar darlegen konnten, was ihnen in Zukunft wichtig ist: „Der Termin war sehr positiv und wir sind froh, dass etwas passiert.“ Der Prozess soll nach dem Sommer in einer Art Bürgerbeteiligungsprozess mit allen Schulpartnern weitergeführt werden. Ein Umstand, den auch die ÖVP und Stadtrat Gert Kratzer begrüßt: „Wichtig ist, dass das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt wird.“ Nach dem Sommer sollen dann die Vorarbeiten weitergehen und ein genaues Konzept ausgearbeitet werden.

Ob dies mit dem aktuellen Architekten passiert, lässt die Bürgermeisterin aber derzeit noch offen. „Ob das mit Riessner passiert oder nicht, entscheidet schlussendlich der Gemeinderat“, stellt Schachner klar. Der Architektenwettbewerb selbst könnte frühestens im Frühjahr starten.