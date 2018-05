Sooß, 16. Mai 2018; Im Rahmen der Ausbildung zur Betriebsdienstleistungskauffrau hatten die Schülerinnen der beiden dritten Jahrgänge der LFS Sooß in Form eines Lernfeldes die Aufgabe, eine Veranstaltung zu planen und diese auch durchzuführen, informiert Direktorin Rosina Neuhold. Da die Schule bereits das österreichische Umweltzeichen für Schulen besitzt, beschlossen wir, einen Umweltzeichentag für Schülerinnen und Schüler aus Neuen Mittelschulen zu gestalten, so Schulsprecherin Anita Leputsch.

Fundiertes Umwelt Know-how für Schülerinnen und Schüler

Dabei wurde den jungen Gästen an verschiedenen Stationen das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Gesundheit nähergebracht betont die zuständige Lehrerin Martina Reisinger. Bei der Vorbereitung wurde viel Freizeit investiert und natürlich durfte der Spaß nicht zu kurz kommen.

Eckdaten des Umwelt-Zeichen-Tages

Der Weltumwelttag wurde 1972 von den Vereinten Nationen anlässlich des ersten Weltumweltgipfels in Stockholm ausgerufen. Weltweit beteiligen sich jährlich zahlreiche Staaten an diesem Tag. Dieser Tag findet jedes Jahr am 5. Juni statt, so auch im heurigen Jahr in der LFS Sooß, wo die Veranstaltung auf Grund des großen Interesses wieder stattfindet. In Österreich setzen die Lizenznehmer und Partner des Österreichischen und des Europäischen Umweltzeichens ein kräftiges Zeichen! https://www.umweltzeichen.at/cms/de/home/umwelt-zeichen-tag/content.html

Als Ehrengäste konnten wir Bürgermeister Johannes Zuser, sowie in Vertretung der Sponsoren den Geschäftsführerstellvertreter vom Maschinenring Pöggstall Melk Herrn Jürgen Gansberger und Herrn Robert Luger begrüßen. Neben der Unterstützung durch andere Sponsoren sorgte der Maschinenring durch Kapperl für einen optimalen Schutz gegen Sonne und Regen für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.