Am 6.11.2018 fand die von den Schülerinnen geplante Veranstaltung im Schloss Sooß statt. Am besten kann man die Schülerinnen durch Projekte praxisorientiert vorbereiten, dazu zählt die Planung und Umsetzung einer Veranstaltung.

Insgesamt wurden 32 Gäste mit einem 4gängigen Menü verwöhnt. Alle Tätigkeiten – von der Gestaltung der Einladung, der Planung, Dekoration, der Tischgestaltung, der Zubereitung der Speisen und das Service – wurden mit Hilfestellung der zuständigen Fachlehrkräfte umgesetzt, so die verantwortliche Lehrkraft Hermine Pritz.

Lehrabschluss Betriebsdienstleistungskauffrau/mann BDL incl. Bürokauffrau/Bürokaufmann

Im Rahmen der Ausbildung an der LFS Sooß werden im Unterricht die Kenntnisse und Fertigkeiten für den Lehrabschluss zur Betriebsdienstleistungskauffrau/mann BDL vermittelt. Der Betriebsdienstleister ist eine wichtige Schnittstelle im Großhaushalt, der sowohl organisatorische Aufgaben wie Büroarbeit, als auch praktische Tätigkeiten umfasst, informiert Direktorin Rosina Neuhold. Nach Absolvierung der dreijährigen Fachschule können die Absolventinnen zu der kommissionellen Abschlussprüfung in Kooperation mit der Wirtschaftskammer in der LFS Sooß antreten.

Erntedankfest – Danke für ein Miteinander

Unser heuriges Erntedankfest stand ganz im Zeichen des Dankes, nicht nur für die Früchte der Ernte. Ernte in diesem Sinn heißt auch ein gelungenes Werkstück, eine gute Note, ein schmackhaft zubereitetes Mittagessen... und alles was Gott uns geschenkt hat, so die zuständige Lehrkraft Maria Wieder. Dies stellten die Schülerinnen symbolisch dar: z.B. unsere Talente, unser Mut, unsere Persönlichkeit, unsere Freundschaft usw. Eingeladen waren wie alljährlich zu diesem Fest unsere Nachbarn, denen wir auch zum freundlichen Neben- und Miteinander danken durften. Nächste Veranstaltungsplanung beginnt demnächst…

Im laufenden Schuljahr ist noch eine weitere Veranstaltung geplant – die völlig selbstständig vom 3. Jahrgang umgesetzt wird. Eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben, denn projektorientiertes Lernen macht Teamarbeit notwendig, die zu den wichtigen Soft-Skills zählt.

- Artikel von wiederm