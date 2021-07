Gut gerüstet mit Fachwissen und sozialen Kompetenzen verlässt wieder eine Klasse die Fachschule Sooß. Die Absolventinnen mussten sich in diesem Schuljahr vielen Herausforderungen stellen. Neben den erschwerten Rahmenbedingungen im Distance Learning war eine Abschlussarbeit zu einem Fachthema zu erstellen. Zusätzlich war eine praktische und eine mündliche Prüfung abzulegen. Die mündlichen Prüfungen unter der Vorsitzenden Dir. Erna Stiermaier aus der LFS Zwettl fanden am Mittwoch dem 30. 6. statt. Alle zur Prüfung zugelassen Schülerinnen können einen erfolgreichen Abschluss vorweisen und sind nun bereit sich den Herausforderungen im Beruf bzw. einer weiterführenden Schule zu stellen. Der feierliche Abschluss am 1.7. 2021 konnte bereits unter Anwesenheit einiger Ehrengäste stattfinden. Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute für den weiteren Lebensweg.

- Artikel von wiederm