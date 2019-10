Am 25. Oktober 2019 fand zwischen 13.30 und 17:00 Uhr der Tag der offenen Tür der LFS Sooß statt, bei dem es umfassende Informationen rund um die

Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ gab. „Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nahmen an den Führungen durch die Schule, das Internat, die Praxisräume sowie den Schlossgarten teil und informierten sich über die vielfältigen Berufsabschlüsse und Zusatzqualifikationen, so Direktorin Rosina Neuhold.

„Auch das Internat ist bei den Jugendlichen sehr beliebt, weil es zahlreiche gemeinsame Aktivitäten und eine optimale Betreuung seitens der Lehrkräfte gibt“, freut sich Schulsprecherin Viktoria Rothen.

Aktivitäten am Tag der offenen Tür

„Vom einfachen Werkstück bis zum Dirndl so das Motto unserer Nähwerkstätten. Entsprechend der Jahreszeit dreht sich im Floristikraum alles um den Herbst, den gesunden Boden und gesundem Gemüse. Das Sooßer Kräutersalz mit Kräutern aus unserem Schulgarten rundet den Geschmack der Speisen ab. „Auf geht`s“ – Striezel flechten wie ein Profi! ein verführerischer Duft am Schulgang“ so die Klassensprecherin Sarah Kovac.

„Ausgebildete Käsekennerinnen präsentieren einen Käseteller. AUFGETISCHT/ÖKOLOGISCH Haushalten zeigen uns die Bedeutung der fachlichen Kompetenz im Haushaltsmanagement auf. Die körperliche Fitness konnte bei einem Koordinationstraining getestet werden. Die Informationen in und um die Schule werden vom Schulchor und der Schulspielgruppe musikalisch und humorvoll umrahmt“ erklärt die Klassensprecherin Magdalena Steigenberger. Bei einer „Treasure-hunt“ erfahren die Besucherinnen und Besucher historische Fakten zum Schloss Sooß und als Belohnung gibt es Cookies im Speisesaal.

Abschluss mit Facharbeiterbrief und Mittlerer Reife

Die dreijährige Fachschule beginnt mit der 9. Schulstufe und schließt mit dem Facharbeiterbrief im Ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagement, sowie der Mittleren Reife ab. Die Fachrichtung „Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement“ beinhaltet die Ausbildung zur Heimhelferin/zum Heimhelfer, der medizinischen Büroassistentin bzw. Büroassistenten, sowie zahlreichen Zusatzqualifikationen, informiert Fachlehrerin Maria Wieder.

Praxisnahe Ausbildung mit vielen beruflichen Perspektiven

Nach der dreijährigen Fachschule bestehen Ausbildungsmöglichkeiten zur Betriebs- und Dorfhelferin sowie im Bereich der Altendienste und Pflegehilfe. Auch der Lehrabschluss Betriebsdienstleistung (samt Bürokauffrau bzw. Bürokaufmann) kann absolviert werden. Ebenso kann durch den Besuch eines 3jährigen Aufbaulehrganges einer berufsbildenden höheren Schule der Maturaabschluss erworben werden.

Der erfolgreiche Schulabschluss eröffnet den Weg zur Meisterausbildung im ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagement, dem Rüstzeug zukünftige Betriebsführerinnen und Betriebsführer. Eine weitere Möglichkeit ist die Berufsreifeprüfung, die den Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen ermöglicht. Unsere Absolventinnen und Absolventen beweisen durch die vielfältige, praxisorientierte Ausbildung im Berufsleben hohe fachliche und soziale Kompetenz und haben somit Aufstiegschancen in vielen Bereichen, betont Direktorin Rosina Neuhold

Schnuppertage: Voranmeldung erbeten!

Montag, 04.11.2019, Dienstag, 10.12.2019, Mittwoch, 15.01.2020, Donnerstag, 13.02.2019 Freitag, 06.03.2020 jeweils ab 8:30 Uhr.

Ausführliche Informationen auch im Internet unter www.lfs-sooss.ac.at und auf unserer Facebook Seite.

- Artikel von wiederm