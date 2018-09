Am Gelände des Hauses am See in Ybbs stellten sich die 175 SchülerInnen den Aufgaben, die das Team der Erlebnisfabrik unter der Leitung von Gerald Kraushofer vorbereitet hatte.

Es gab insgesamt drei Stationen, eine Station zum Kennenlernen mit Vertrauensübungen, bei der nächsten Station wurde in Gruppen ein Auto gebaut, die einzelnen Autos traten dann in einem Parcours gegeneinander an. Bei der dritten Station galt es ein Floß aus Plastiktonnen zu bauen, um damit eine Runde auf dem See zu paddeln.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten die Gelegenheit sich gegenseitig kennenzulernen und durch gemeinsame Erlebnisse und Erfolge im Team, zusammenzuwachsen. Der positive Effekt soll sich auf die Klassengemeinschaft auswirken und die Klasse für die Herausforderungen im kommenden Schuljahr stärken.

Die Schulgemeinschaft wünscht allen NeuanfängerInnen ein erfolgreiches Schuljahr.

- Artikel von hak@sz-ybbs.ac.at