Schulpartner HAK-HAS und IT-HTL Ybbs bei der Messe „SCHULE & BERUF"

Lesezeit: 2 Min SN Schulpartner NÖN/BVZ

D as Schulzentrum Ybbs nahm an der „SCHULE & BERUF – Fachmesse für Aus- und Weiterbildung“ in Wieselburg teil und konnte einen vollen Erfolg verbuchen.