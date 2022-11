HAK/HAS und IT-HTL Ybbs: Infotag war ein voller Erfolg

Die BesucherInnen nutzten die Möglichkeit, um sich über das umfangreiche kaufmännische und technische Ausbildungsangebot zu informieren.

Um einen guten Überblick zu erhalten, wurden die verschiedenen Ausbildungszweige in Kurzvorträgen vorgestellt. Danach führten SchülerInnen der 5. Jahrgänge HAK und HTL und der 3. Klasse HAS durch die Räumlichkeiten, um die kaufmännischen, technischen und allgemeinbildenden Fächer vorzustellen.

Darüber hinaus konnten sich die BesucherInnen über interessante Projekte informieren.

Die Projektgruppe Nyendo, sie unterstützt Schulen in den Slums von Nairobi, verwöhnte kulinarisch und die Schulband sorgte musikalisch für Stimmung.

Viele BesucherInnen zeigten sich von der praxisbezogenen Ausbildung begeistert, sei es durch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft aber auch von den Unterrichtsmethoden COOL (Cooperatives Offenes Lernen) und INDY (Individualisierung).

Sowohl Cool als auch IndY befähigen die SchülerInnen zu eigenständigem Lernen, zur Teamfähigkeit, zur Selbstreflexion und motiviert diese, sich auch für weiterführende Stoffgebiete zu interessieren. Den Begabungen der einzelnen SchülerInnen kann somit Rechnung getragen werden.

Das familiäre Ambiente und die wertschätzenden Gespräche wurden von den BesucherInnen sehr gelobt.

Schulleiterin Weinstabl betont weiters, wie wichtig eine gut ausgebildete Jugend für die Wirtschaft und für die Gesellschaft ist. „Die berufsbildenden Schulen liefern der Wirtschaft eine breite Basis an jungen, motivierten MitarbeiterInnen, die am Wirtschaftsleben teilhaben, die Kaufkraft stärken und den Sozialstaat mit ihren Beiträgen entlasten.“

Die weiteren Möglichkeiten um sich persönlich über das Ausbildungsangebot des Schulzentrums Ybbs zu informieren sind:

Messe ZUKUNFT-ARBEIT-LEBEN in St. Pölten vom 29.11.2022 - 02.12.2022

INFOTAG am 13. Jänner 2023 von 14 – 18 Uhr

SCHNUPPERTAG, jederzeit telefonisch unter 07412 525 75 DW 11 (HAK/HAS) oder DW 511 (IT-HTL) oder per Mail hak@sz-ybbs.ac.at bzw. htl@sz-ybbs.ac.at vereinbar

