HAK/HAS Ybbs: Cyber Security Vortrag für die 1. Klassen

Unter anderem wurden folgende Themen besprochen:

•Wie schützt man online seine Identität (Digitaler Fußabdruck/Spam/Phishing)

•Sicheres Ein- und Ausloggen (Benutzername, Passwort, etc.)

•Sicherer Umgang mit Social Media (Fake Profile, eigenes Profil schützen, etc.)

•Sicherer Umgang mit dem Smartphone

•Online Spiele

•Cyber Attacken

Es wurde gezielt auf die Wünsche und Fragen der SchülerInnen eingegangen und sie bekamen nützliche Tipps zur Vermeidung bzw. Verhinderung von Cyberbedrohungen, z.B. für das Smartphone.

Die jährliche KPMG Global Cyber Day Initiative ist ein globales Corporate-Citizenship-Programm mit dem Ziel, junge Menschen über die Bedeutung von Cybersicherheit und Internetrisiken aufzuklären.

Herr Lamprecht ist Autor der jährlichen Studie „Cyber Security in Österreich“, die 2022 bereits zum 7. Mal von KPMG gemeinsam mit dem Sicherheitsforum Digitale Wirtschaft (KSÖ) veröffentlich wurde. Weiters unterrichtet Robert Lamprecht an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen in Österreich.

Link zur aktuellen Studie:

https://home.kpmg/at/de/home/insights/2022/05/cyber-security-oesterreich-2022.html

- Artikel von hak@sz-ybbs.ac.at

Werde auch ein Schulpartner!

Dieser Artikel wurde verfasst von einem NÖN-Schulpartner. Sollen auch Beiträge eurer Schule auf NÖN.at veröffentlicht werden? Meldet euch hier an und schickt uns eure Texte und Fotos!